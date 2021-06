Islanders, som slagit ut Pittsburgh och Boston, i årets slutspel visade än en gång att man är ett lag att räkna med.

Man kanske saknar superstjärnor, men med sitt tunga och väldisciplinerade spel är man jobbiga att möta.

Islanders stressade motståndarna till misstag.

När dessutom Lightning också slarvade vid flera tillfällen fick man betala priset.

Lagkaptenen och anfallsstjärnan Steven Stamkos gav bort pucken på den offensiva blå linjen innan han vände ryggen till spelet och åkte och bytte efter drygt tolv minuter av den andra perioden, vilket gav Josh Bailey chansen att skicka upp pucken i banan till Mathew Barzal, som fick fritt fram från blålinjen.

Barzal pricksköt mellan benskydden på Andrej Vasilevskij.

Världsmålvakten Vaslevskij bjöd på en öppning mellan benskydden också när Ryan Pulock ökade på till 2-0 drygt fem minuter in i den sista perioden sedan hemmalaget tappat kontrollen över pucken efter en kamp längs långsargen i egen zon.

Tampa närmade sig mot slutet

Det behövdes ett powerplay i slutminuterna för att Tampa Bay skulle kunna kunna spräcka nollan hos Semyon Varlamov i Islanderskassen.

Brayden Point lyfte snyggt upp pucken under ribban via målvaktens axel under en tilltrasslad situation framför kassen.

Men närmare än så kom inte Lightning.

Islanders leder semifinalen med 1-0 i matcher.

– En jätteviktig seger för oss. Vi kom i gång bra efter några byten i dag och det är naturligtvis stort att vinna premiären i en sådan här semifinalserie. Vi har stor respekt för Tampa Bay, men visade nu att vi kan besegra dem, sa Barzal i en tv-intervju direkt efter slutsignalen.

Nästa möte avgörs natten till onsdag, svensk tid. Också då är det Victor Hedman och kompani som har hemmaplan i Amalie Arena.

– Det dröjde 57 minuter innan Tampa Bay insåg allvaret och satte fart, kommenterade Patrick Sharp i expertpanelen hos NBC efter matchen.