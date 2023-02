”Vilken stor kväll det här var för honom”

Petterssons fullträff var en läckerhet.

Han tog fart i spel tre mot tre bakom den egna kassen och accelererade längs den vänstra långsidan innan han gav sig in i den vänstra tekningscirkeln och sköt ett hårt skott, som flög in vid den bortre stolpen.

Det var Elias tredje matchavgörande mål i förlängningen för Vancouver den här säsongen.

– Jag såg att det fanns rätt mycket öppen is när jag satte fart upp i banan och körde på. Det var skönt att se pucken gå in, då jag tror att jag var uppe i tio skott under matchen och det har jag nog aldrig haft tidigare, sa Elias när han svarade på frågor från media i omklädningsrummet efteråt.

Närmar sig personligt rekord

Med nattens tre poäng är han nu uppe i 75 poäng, 28 mål och 47 assist, efter 56 spelade matcher, och är nästan ikapp Erik Karlsson, som länge dominerat svenskligan i NHL i vinter.

Med sina 28 fullträffar närmar sig Elias sitt personliga rekord när det gäller antalet mål under en NHL-säsong.

Han gjorde 32 mål under säsongen 2021-22 och har nått 28 mål vid ett tidigare tillfälle (2018-19).

Canucks låg under med 0-2 efter 40 minuters spel i Enterprise Center i natt, men precis som härom kvällen i Nashville kom man tillbaka och jagade ifatt.

Kvitterade med 29 sekunder kvar

Reduceringen till 1-2 kom i numerärt underläge, där Elias spelade fram J.T. Miller med en mästerlig passning under en kontring.

Då hade 9.08 minuter spelats av den tredje perioden.

Bara 29 sekunder återstod av den sista perioden när Elias i spel sex mot fem skickade in en puck på Blueskassen, som skapade kaos framför Binnington.

Andrej Kuzmenko kunde lyfta in en retur och ta matchen till förlängning.

Elias Pettersson: ”Jag ställde till det lite”

Elias Pettersson var nöjd över laginsatsen.

– Vi spelade tiden ut än en gång och det gav resultat. Men jag ställde till det lite vid deras första mål, det får jag ta på mig. Så skönt att vi kunde vända och vinna, sa han.

Men trots nattens vinst och två poäng ser det mörkt ut för Vancouver i kampen om en slutspelsplats.

Man har 16 poäng upp till den andra wildcardplatsen i Western conference, där Colorado parkerar för dagen.

Och Avalanche har tre färre matcher spelade.