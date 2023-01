”Gimme, gimme, gimme” dånade återigen över Keybank Arena under lördagskvällen, svensk tid.

Abbadängan är Victor Olofssons mållåt och den spelade dubbla gånger i Buffalo när Olofsson räddade upp matchen mot Anaheim, som stod 3–3 innan ångermanlänningen klev fram.

Två minuter i in tredje stormade Sabres in i Anaheims zon och Ilja Ljubusjkin passade Olofsson från väster. Olofsson, perfekt placerad och rättvänd till höger kunde panga in pucken med ett direktskott – John Gibson i Anaheimmålet var chanslös.

Sex minuter senare kom han loss på egen hand och slösade ingen tid utan prickade han in 5–3.

Målen var Olofssons 20:e och 21:a för säsongen, vilket innebär nytt personbästa.

”Goalofsson” har nått 20-målsplatån två säsonger tidigare – men nu har han 37 matcher till på sig att putsa på sitt personbästa.

– 30 känns absolut inom räckhåll. Det gäller att vi börjar i rätt ända, och spelar rätt från försvarszon, som vi gjorde i dag, då kommer chanserna. Det var det som låg bakom båda mina mål i dag egentligen.

Och Abbalåten, då?

– Det var faktiskt min flickvän Taylor som valde den. Vi funderade lite och ville ha nåt svenskt och hittade den där, så då blev det så, säger han.

Rasmus Dahlin fina form håller också i sig.

Dahlin assisterade på två av de tidiga Sabresmålen och har nu 13 poäng på de nio senaste matcherna.

– Vi var inte nöjda första två, men sen tog vi tag i det. Det kändes inte så bra, det var lite avslaget, men skönt att vi tog oss samman, säger han.

Sabres spelade i sitt ”tredjeställ”, de svarta tröjorna med bisonoxe på. De har nu vunnit sex av sju av matcherna i specialtröjan.

