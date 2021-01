Natten till torsdagen är han tillbaka på isen med sitt Lightning för seriepremiären mot Chicago Blackhawks.

Nu ska man göra något som anses vara ännu svårare än att vinna Stanley Cup, man ska försvara mästartiteln.

– Ingen kan ta ifrån oss vad vi gjorde ifjol, och vi har tappat några spelare från mästarlaget, men forwardssidan är i stort sett intakt. Vi är taggade att vara på tårna och gå för fullt från start. Med en förkortad grundserie har man inte råd att förlora många matcher i början av säsongen. Det kommer inte att finnas tid för att jaga ikapp.

Familjen Hedman höll sonen Rios ankomst hemlig under en lång tid.

– Det är vår stil, vi är privata av oss. Vi har inte sagt något utåt utan det var bara den närmaste familjen som visste.

Några bilder på den tre månader gamla sonen får vi inte se ännu.

Vad vi får veta är att sonen är namngiven efter en av Victors stora fotbollsidoler, Manchester Uniteds legendariske mittback Rio Ferdinand.

– Ja, det är därifrån det kommer. Vi visste att vi skulle få en son, så namnet Rio var på tapeten från första början. Jag gillar namnet och Ferdinand var en fantastisk spelare, så sonen har redan ett matchställ med nummer fem på tröjan.

Ingen Modo-tröja än?

– Haha, klart att det blir en Modo-tröja också. Men det får komma den dag vi flyttar hem till Övik. Han kommer att ha tre lag på listan över favoriter.

Det är lätt att räkna ut vilka klubbarna är. Frågan är bara i vilken ordning Manchester United, Modo Hockey och Tampa Bay Lightning kommer.

Victor Hedman om Conn Smythe

På grund av pandemin har Victor och Sanna inte kunnat resa hem och visa upp guldklimpen för föräldrar, syskon och vänner.

– Det är förstås tråkigt. Och att de inte kunnat komma hit. Så det blir mycket face-time på mobilen med de där hemma.

Victor Hedman har nu inte bara en Norris Trophy och Stanley Cup i prissamlingen, han utnämndes till slutspelets mest värdefulle spelare och tilldelades Conn Smythe Trophy på isen i Rogers Place i Edmonton direkt efter slutsignalen i finalserien mot Dallas Stars.

– Jag är oerhört stolt över att få vinna ett sådant fint individuellt pris, men huvudsaken var att det gick till någon i vårt lag. Det fanns många kandidater.

Man kan vinna Stanley Cup flera gånger, men ofta är Conn Smythe Trophy en sak som händer ”Once in a lifetime”?

– Jo, precis. Så är det ju. Som spelare vill man verkligen vinna detta individuella pris. Så den pokalen kommer definitivt att få plats på prishyllan här hemma.

”De andra ser på oss som en värdemätare”

Du har varit Tampas försvarsgeneral under några år nu, men ger MVP-priset dig ännu mer självförtroende inför den här säsongen?

– Det är svårt att ha dåligt självförtroende när man går in i en ny säsong som mästare. Vi vet att de andra lagen ser på oss som en värdemätare. Så var det för mig under de senaste åren när vi mötte de lag, som just hade vunnit Stanley Cup.

Ni tvingas spela grundserien utan anfallsstjärnan och poängkungen Nikita Kutjerov, men får tillbaka lagkaptenen och centern Steven Stamkos?

– Bästa scenario är förstås att ha båda på isen samtidigt. De har lite annorlunda spelstil, men lika viktiga för oss. Utan Kutjerov försvinner en del av målproduktionen, så andra får nu chansen att kliva fram och fylla det tomrummet.

– Samtidigt är det fantastiskt att få tillbaka en sådan världsspelare som Stammer. Det är en fantastisk förstärkning med tanke på att han missade i stort sett hela den förra säsongen förutom två byten mot Dallas under finalserien.

Ni är på nytt en av favoriterna att vinna mästartiteln?

– Skador är en del av den här sporten, så det får inte bli en ursäkt. Den mentaliteten måste man ha och det har vi, säger Victor Hedman.

