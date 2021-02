”Vet om att jag inte levt upp till förväntningarna”

Han kvitterade med en och en halv minut kvar och avgjorde sedan en minut in i förlängningen.

Segermålet var ett solonummer av den snabbe och tekniske 24-åringen.

– Jag kom med bra fart och fick ett fint pass av Auston (Matthews) och kunde ta mig in på kassen. Det var skönt att äntligen få göra ett mål, sa William till nhl.com efteråt.

Det var en efterlängtad fullträff för Nylander, som bara hade gjort ett mål på de tio senaste matcherna.

Men nu gav han alltså svar på tal i nattens hemmamöte med Calgary Flames i Scotiabank Arena.

Det blev en tät match med en dramatisk avslutning.

Det stod 0-0 fram till de sista minuterna av den tredje perioden när Flames lyckades skaffa sig ledningen genom Andrew Mangiapane efter ett anfall, där Elias Lindholm och Matthew Tkachuk stod för förarbetet.

Nylander kvitterade

Men Toronto vägrade att ge upp och satsade allt framåt. Under en våldsam press mot Calgarykassen kunde William Nylander i röran av spelare trycka in 1-1 knästående på andra försöket sedan han fått en crosschecking i ryggen av just Mangiapane.

Då visade matchklockan på 18.32 och matchen gick till förlängning.

Och vem avgjorde då inte tillställningen om inte Nylander.

Med full fart på skridskorna rundade han Sean Monahan och kom in hårt på kassen från den vänstra tekningscirkeln för att överraska storspelande Flamesmålvakten David Rittich med ett skott intill den bortre stolpen.

Det var inget snack om vem som var matchens lirarare.

”Nyllet” tystade kritikerna och Toronto fick revansch för måndagens 0-3-förlust mot samma Flames.

– Nylander är en klasspelare med istid i en toppkedja och powerplay, så ingen behöver vara orolig för honom. Men Toronto är förstås inte som andra ställen, här får man inte ha en dålig dag förrän media får panik, kommenterade förre NHL-spelaren Scott Hartnell i expertpanelen hos NHL Network.

”Ingen behöver vara orolig”

Han fick medhåll av Kevin Weekes, förre NHL-målvakten och lagkamrat med Henrik Lundqvist i New York Rangers.

– Toronto har en bra grupp av spelare, men även lagets storstjärnor måste få ha en mindre bra kväll då och då. Nylander visade att ingen behöver vara orolig över honom, summerade Weekes.

William har producerat 16 poäng, 7 mål och 9 assist, på 21 matcher så här långt och är +2.

Toronto toppar klart tabellen för den kanadensiska divisionen (North) och är med sina 32 poäng ligans bästa lag.