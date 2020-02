Om den magiska fullträffen skrattade han.

– Jag hade ju öppet mål, det gick inte att missa, sa Emil när han intervjuades av Fox Sports Ohio efteråt.

Han kom som tredje och sista man i den attack, som Zach Werenski och Boone Jenner satte i gång under slutminuten.

Marcus Högberg i Ottawakassen stoppade Werenskis skott, men returen gick rakt ut och där kom Bemström och tryckte in pucken.

– En fantastisk känsla att se pucken flyga in i nätet och få göra ett sådant mål, sa Emil under tv-intervjun efteråt.

Merzlikins skadad - Korpisalo storspelade

Med några utslagna tänder i överkäken ser han ut som en NHL-veteran, men leendet går det inte att ta miste på.

Det här var hans 7:e mål och 17:e poäng på 50 matcher i vinter. Han gjorde senaste mål mot Nashville i lördags.

Blue Jackets fick kämpa för nattens två poäng.

– Ja, vi åkte inte skridskor speciellt bra under den första perioden och saknade tempo. Men det blev en uppryckning till de sista två perioderna, sa Emil efteråt.

Allt var dock inte uppåt efteråt hos Blue Jackets. Man fick målvakten Elvis Merzlikins skadad under matchen, men Joonas Korpisalo kom in och storspelade under den andra halvan.

Columbus parkerar på den andra wild cardplatsen i Eastern conference och har bara en poäng upp till tredjeplatsen i Metropolitan division.