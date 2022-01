Vann toppmötet efter mäktig upphämtning

Nathan MacKinnon mot Auston Matthews.

Mikko Rantanen mot William Nylander.

Gabriel Landeskog mot John Tavares.

Hockeygodis inför 17 354 åskådare på plats och hundratusentals framför tv-apparaterna i USA och Kanada.

Det började som en propagandafilm för Matthews och Maple Leafs, som skaffade sig en 3-0-ledning under matchens första femton minuter.

Då gjorde Coloradocoachen Jared Bednar ett målvaktsbyte och plockade ut Darcy Kuemper och ersatte honom med Pavel Francouz.

Och än en gång visade Landeskog och kompani varför Colorado Avalanche nämns som ett tänkbart mästarlag i Stanley Cup till våren.

Förlängde poängsviten

Man hämtade in 1-4 under matchens sista 34 minuter och vann med 5-4 efter ett segermål av Devon Toews en dryg minut in i förlängningen.

Landeskog förlängde sin poängsvit till 14 matcher med ett mål och en assist.

Han har nu gjort 21 poäng, 8 mål och 13 assist, på de senaste 14 matcherna och totalt 35 poäng, 14 mål och 21 assist, på 26 matcher.

Gabriels mål i nattens match kom i mitten av den tredje perioden och betydde reducering till 3-4. Han smög in framför Torontokassen omarkerad och fick två chanser att trycka in en bakom-ryggen-passning från Rantanen med ett backhandskott.

Landeskog hade tidigare varit med och spelat fram MacKinnon till 1-3-målet i slutminuterna av den första perioden.

Kedjan med Landeskog, MacKinnon och Rantanen hade en ny stor kväll med 7 poäng på kontot.

– Colorado är ett elitlag och jag tvekar inte att sätta mina pengar på att de kan bli ligamästare den här säsongen, sa förre NHL-spelaren Steve Konroyd i expertpanelen hos NHL Network efter slutsignalen.