Vancouvers mardröm: Kan bli borta en månad

Men att tvingas gå in i ett viktigt skede av säsongen utan lagets förstemålvakt är en mardröm.

Markström skadade sig under lördagens 9-3-seger över Boston, men kände sig så pass bra när han vaknade söndag morgon att han flög med laget till Montreal.

– Men han kände av skadan i dag och gjorde en kontraströntgen i Montreal och kommer att flyga tillbaka till Vancouver under tisdagen för att träffa våra läkare där på onsdag, berättade Benning.

Markström = Vancouvers MVP

Nyheten om Markströms skada, som Canucks ledning så här långt bara sagt handlar om ”underkroppen”, var en av de största nyheterna under måndagens trading deadline i NHL.

Nu får Canucks luta sig emot andremålvakten Thatcher Demko i den tuffa kampen om en plats ovan slutspelsstrecket i Western conference.

– Vi litar på Demko, som har utvecklats till en väldigt bra NHL-målvakt under ett och ett halvt år hos oss. Nu får han chansen att kliva in och visa vad han kan under press, kommenterade Benning.

Jacob Markström har varit Vancouvers mest värdefulle spelare den här säsongen och vunnit 23 av de 43 matcher han startat i kassen.

Hans status bland hockeyexperterna i Nordamerika är hög.

– Markström borde vara en kandidat til Vezina Trophy i vinter, så bra har han varit, menade förre NHL-spelaren Loui DeBrusk hos kanadensiska tv-kanalen Sportsnet.

Canucks förre general manager, Brian Burke, hyllar också Markström.

– Vancouver är ett tillräckligt bra lag att ta sig till slutspel i vår. Med ett sådant målvaktsspel som Markström bjudit på i vinter får hela laget ett lyft, men det är lite farligt att behöva förlita sig på att killen i kassen gör femton kanonräddningar varje kväll.

För att nu ha en erfaren reserv bakom Demko under den tid Jacob blir borta trejdade Canucks i går till sig Louis Domingue, 27, från New Jersey Devils.

