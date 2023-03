Vägrade att delta: ”Högsta makten”

Reimer hänvisade till sin kristna tro.

– Jag har alltid strävat efter att behandla alla likvärdigt och med respekt. Och jag anser att medlemmarna av LGBTQ ska vara välkomna inom hockeyn. Men i det här specifika fallet väljer jag att inte ansluta mig till en kampanj, som går i stäv med mina personliga värderingar, som är baserade på bibeln, den högsta makten i mitt liv, sa Reimer förre matchen.

Han är den andre NHL-spelaren som vägrat vara med i Pride Night-kampanjen på isen före en match i vinter.

Rangers och Islanders slopade kvällarna

Backen Ivan Provonov kom inte heller ut till uppvärmningen inför en match med Philadelphia Flyers i januari och hänvisade till sin religion.

James Reimer var uttagen som reservmålvakt bakom Kaapo Kahkonen i nattens möte med NY Islanders.

New York Rangers och New York Islanders har tidigare valt att inte genomföra planerade sin Pride Night-kvällar i respektive hemmaarena den här säsongen, vilket medfört protester från organisationer, som You Can Play.

San Jose Sharks lämnade ett pressmeddelande inför nattens match i SAP Center att man med stolthet valt att stå värd för Pride Night.