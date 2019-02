After Hours är ett intervjuprogram i avslappnad miljö och programledaren Scott Oake framförde som vanligt en del frågor, som tv-tittarna skickat in via Twitter.

En av frågor löd:

Hur känns det att bara vara den näst snyggaste spelaren i Sharks?

- Va? Vem skulle den snyggaste killen vara? Jag ser mig utan snack själv som nummer ett, svarade Erik och undrade om det var Evander Kane som kunde vara den man syftade på.

På frågan om han har några planer på att skaffa sig ett helskägg, som lagkamraterna Joe Thornton och Brent Burns kom det här svaret:

– Jag har haft funderingar på det och ansluta mig till Thornton/Burns Beard Club, men hur mycket jag än vill det, så har jag inte den skäggväxten för att klara av det.

Erik hyllade Daniel Alfredsson som en stor förebild och kompis under åren i Ottawa.

– Alfie visade mig vägen genom att bara uppträda på rätt sätt i olika situationer på och utanför isen när jag kom som ung kille till Ottawa. Nu i efterhand när jag blivit äldre förstår jag vilket inflytande han haft på mitt liv och det är något jag är honom evigt tacksam för. Vi håller tät kontakt än idag och träffas ofta.

En av de stora frågorna kring Karlsson just nu är vart han spelar nästa säsong, då han blir ”unrestricted free agent” den 1 juli.

– Det är tufft att ge ett svar på den frågan. Just nu är mitt fokus bara på att spela bra med Sharks och hitta tillbaka till mitt gamla jag på isen efter den skada jag just kommit tillbaka från. Vi får se vad som händer.

Erik Karlsson gjorde comeback natten mot söndagen. Foto: CHRIS BROWN/CSM/REX / CHRIS BROWN/CSM/REX/IBL REX FEATURES

Erik Karlsson om tiden i Kalifornien

Han berättade i programmet att det tog rätt lång tid med anpassningen till södra Kalifornien efter flytten från den kanadensiska huvudstaden i höstas.

– Det har varit en omställning, både på och utanför isen. Men jag tycker att vi som lag började fungera någon gång i december och jag hoppas att vi nu kan ta ytterligare några steg och ha ett långt och framgångsrikt slutspel i vår. Vi har en bred och bra spelartrupp.

Erik fick också frågan om hans och hustrun Melindas välgörenhetsorganisation, som de startade i Ottawa med namnet ”Can´t Dim My Light”, som fokuserar på att bekämpa mobbning av barn och ungdomar.

Melinda själv blev utsatt för mobbning via internet förra sommaren.

– Ja, det var en tillfällighet att det hände just då. Vi hade jobbat med att starta den här organisationen sedan tidigare och så hände det. Men vi hoppas att den händelsen är avslutad nu. Både jag och Melinda är utåtriktade och sociala personer, så vi känner at det här är något vi vill göra.

Erik och Melinda Karlsson. Foto: BILDBYRÅN / ACTION IMAGES

Fortfarande kontakt med Ottawas spelare

Erik betonade att han och Melinda behåller huset i Ottawa och att de alltid kommer att ha staden som sin fasta punkt i tillvaron för framtiden.

Och att han håller daglig koll på vad de förra lagkamraterna i Senators presterar i NHL.

– Jag har kontakt regelbundet med flera av dem och det känns bra.

Karlsson hade en poängsvit om 14 matcher mellan den 7 december och 7 januari, där han gjorde 25 poäng.

Med nattens comeback och assist mot Vancouver har han producerat 44 poäng, 3 mål och 41 assist, på 48 matcher och är +6.