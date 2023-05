Hollywood-skådisen Ryan Reynolds får konkurrens i jakten på Ottawa Senators. Nu uppges Snoop Dogg, 51, kliva in i budgivningen.

Världsartisten, med hitlåtar som Drop it like it's hot och Bad decisions, ska enligt The Athletic ingå i entreprenören Neko Sparks konsortium.

Prislappen ligger på en miljard dollar, motsvarande 10,3 miljarder kronor, och Snoop Dogg ska vara väldigt intresserad av klubben, skriver The Athletic.

Tjänat stora pengar på cannabis

Förutom hans musik är Snoop Dogg även känd som cannabis-entreprenör, då han tjänat stora pengar genom bolaget Case Verde Capital.

Snoop Dogg har en förmögenhet omkring 1,5 miljarder kronor.

Dessutom har artisten är stort hockeyintresse. Han har tidigare varit inblandad i NHL-kampanjer för att vidga intresset för sporten i Nordamerika.

Enligt The Athletic har Neko Sparks konsortiums ett dussintals investerare.