Uppgifter i natt: Så blir nya kontraktet

Vancouver Canucks har ännu inte bekräftat uppgifterna, som först publicerades av hockeyjournalisten Satiar Shah på radiostationen Sportsnet 650 i Vancouver.

Likartade uppgifter om Petterssons kontrakt kom också från Rick Dhaliwal på tv-kanalen CHEK.

Efter de långa förhandlingarna, som började med samtal i mars mellan Canucks general manager Jim Benning och Elias ombud J.P. Barry och Pat Brisson på CAA Sports i Nordamerika talar det nu för att man nått en kompromiss om ett så kallat ”brokontrakt” över tre år.

Det stämmer med de uppgifter SportExpressen publicerade i förra veckan efter en intervju med J.P. Barry.

Uppgifter: Så blir Elias Petterssons lön

För Vancouver var det viktigt att inte skriva längre än tre år, vilket gör att Elias inte blir unrestricted free agent när kontraktet löper ut utan Canucks har förhandlingsrätten till en förlängning.

Vad som också komplicerat förhandlingarna är att Petterssons lagkamrat, backstjärnan Quinn Hughes, 21, också förhandlat om ett nytt avtal med klubben och representeras även han av CAA Sports.

Hughes väntas sätta namnteckningen under ett 6-årskontrakt med en lön i samma storlek som Elias Pettersson.

När det gäller svenskens lön, så får han 700 000 dollar (6,1 miljoner kronor) mer i årslön än vad Mathew Barzal förhandlade till sig med New York Islanders före den förra säsongen.

Pettersson jämförs med Barzal

Barzal har använts i nordamerikanska media som en jämförbar spelare. Däremot får Pettersson en lägre lön än Colorados finländske anfallsstjärna Mikko Rantanen, som kvitterar ut 9,25 miljoner dollar och de 9 miljoner dollar Minnesota Kirill Kaprizov förhandlade sig till den förra veckan.

Också två spelare som jämförts med Pettersson.

Enligt uppgifter i natt väntas uppgörelsen för Pettersson och Hughes bli klar och officiell under fredagen och spelarna vara på plats i Vancouver under helgen för att kunna vara med under någon eller några av lagets tre sista träningsmatcher i nästa vecka inför seriepremiären den 13 oktober i Edmonton.

Duon har den senaste veckan tränat tillsammans i Michigan i USA, där Hughes familj bor.