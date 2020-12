Uppgift: Så blir nya upplägget för NHL

Coronapandemin har tvingat sportvärlden att tänka om. Och inför uppstarten av NHL så har en hel del fasta grundramar behövt diskuteras för att kunna dra i gång ligan. Tidigare i veckan kom rapporter om att det blir färre omgångar i grundserien, från att ha spelat 82 omgångar så blir det nu 56.

Men inte nog med det, reserestriktionerna påverkar också ligan. Enligt Pierre LeBrun, bland annat reporter på TSN och kolumnist på The Athletic, förväntas ett nytt upplägg med fyra divisioner, tre amerikanska och en helkanadensisk. Något som ska ha diskuteras i styrelsen och förslaget ska upp till omröstningen i slutet av nästa vecka, menar LeBrun på Twitter.

Under en intervju med The Maccabi USA Sports Show förklarade NHL:s kommissionär Gary Bettman hur läget inför den nya säsongen ser ut.

– Det är en hel del saker som måste lösas för att vi ska kunna sätta i gång säsongen. Vi kommer inte att spela 82 matcher, och vi har resebekymmer på grund av restriktionerna mellan Kanada och USA. Vi kan inte åka fram och tillbaka, vi måste försöka ändra upplägget, säger han i programmet enligt NHL:s officiella hemsida.

– Om läget kvarstår, kommer vi förmodligen ha en kanadensisk division och justera upplägget i USA, och vi försöker att hantera de utmaningarna nu.

SÅ HÄR KAN UPPLÄGGET SE UT:

Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh och Washington.

Carolina, Columbus, Detroit, Chicago, Florida, Minnesota, Nashville och Tampa Bay.

Anaheim, Arizona, Colorado, Dallas, Los Angeles, San Jose och St. Louis, Las Vegas

Ottawa, Montreal, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary och Vancouver.

