Uppgift: Då kommer NHL starta säsongen

Allt enligt kanadensiska The Sports Network, som sent på måndagskvällen avslöjade att det ekonomiska bråket mellan NHL och spelarfacket NHLPA nu lagts på is (!) och inte längre ska försena nystarten av ligan.

Den 13 januari är en onsdag.

Då ska alltså nästa säsong äntligen komma igång efter långdragna förhandlingar mellan ligaledningen och spelarnas representanter.

Enligt TSN:s insiders Darren Dreger och Pierre LeBrun, så har parterna hittat en kompromiss, som båda sidor kan leva med.

Mer detaljer om lagen ska få använda sina egna arenor eller om det blir spel i bubblor ska komma inom kort.

NHL inleder utan publik

Att NHL tvingas börja säsongen utan åskådare på läktarna står dock klart.

Covid-krisen har förvärrats i USA under de senaste veckorna och nya restriktioner har införts i ett flertal delstater.

I stora delar av Kalifornien har invånarna ombetts att stanna hemma under tre veckor framöver och bara göra nödvändiga utflykter till mataffären.

Många inrättningar har tvingats stänga medan andra bara får ha öppet med 20-procentig kapacitet.