Ullmark hyllas: ”Han är orsaken till att de vinner”

Duff fick medhåll av den före detta NHL-spelare Martin Biron i expertpanelen i KeyBank Center:

– Linus Ullmark spelar med ett enormt självförtroende just nu när matcherna går till straffläggning. Man kan se på motståndarnas straffläggare att de inte vet vad de ska göra för att överlista honom. Situationen påminner om den New York Rangers hade för några år sedan när Henrik Lundqvist var rena väggen under straffläggningarna, sa Biron.

Victor Olofsson, 25, hade också stor del i segern, då han gjorde ännu ett mål i powerplay och hade bud på ytterligare några.

Olofssons fullträff (3-2) kom i mitten av den tredje perioden och som så ofta tidigare stod han placerat i den högra tekningscirkeln och skickade upp ett hårt handledsskott i plockkrysset bakom Devilsmålvakten Scott Wedgewood.

För framspelningen stod Rasmus Dahlin.

– Jag är förstås nöjd med den här vinsten, men fokuserar själv på att bli mer effektiv i spelet i fem mot fem. Jag försöker skjuta så ofta jag kan, sa han i en tv-intervju efteråt.

Victor Olofsson målskytt mot Devils

Victor Olofsson har gjort tre av sina fyra mål i vinter i powerplay. Han har också assisterat till fyra fullträffar och står på 8 poäng efter nio omgångar.

– Vänta bara tills han börjar göra fler mål i fem mot fem. Han kommer att bli en än mer fruktad motståndare och mycket svårstoppad då. Victor är nära det verkligt stora genombrottet i ligan, kommenterade Martin Biron.

Hos New Jersey gjorde Andreas Johnsson sitt första mål för säsongen och sitt första i Devilströjan.

Han fick plats i förstakedjan med supertalangen Jack Eichel som center och när den andra perioden startade hade coachen Lindy Ruff flyttat upp Jesper Bratt som högerforward i kedjan.

Bratt var en av gästernas straffläggare, men Ullmark fick ut det högra benskyddet och räddade skottet.

Lagen möts igen på söndagsförmiddagen, svensk tid, i Buffalo.