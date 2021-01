Hjälte i natt – efter faderns bortgång

Det var en känslofylld vinst för Linus, som lyfte blicken mot taket av Capital One Arena när han lämnade kassen efter 4-3-segern.

Än en gång hade han visat vilken straffspecialist han är.

I nattens match räddade han alla tre straffarna Capitals slog, det sista försöket stod Nicklas Bäckström för.

I fredags stoppade Ullmark tre av fyra straffar, det var bara John Carlson som lyckades överlista honom då.

Så vad är hemligheten?

– Tja, hemlighet och hemlighet vet jag inte om jag har någon. Jag tror att det handlar mer om tillfälligheter, säger Linus.

Bjöd på kanonräddningar

Han bjöd på några kanonräddningar under matchen också.

Både Justin Schultz och Nicklas Bäckström hade frilägen under förlängningen i spel tre mot tre, men ingen av dem lyckades göra mål på Ullmark.

Bäckis hade tidigare under matchen hamnat i målprotokollet när han i powerplay från en position snett bakom den förlängda mållinjen vallade in 3-3 via Ullmark.

Bäckis hade också en assist i matchen och är nu uppe i 7 poäng, 4 mål och 3 assist, på sex matcher, vilket gör att han toppar lagets interna poängliga och är tia i poängligan för hela NHL.

Hos Buffalo fortsätter Victor Olofsson att prickskjuta mål i powerplay.

Ovetjkin fortsatt i karantän

Den här gången skickade han upp pucken i plockkrysset bakom Capitalsmålvakten Vitek Vanecek när han med sin tredje fullträff för säsongen kvitterade till 2-2 med knappt sju minuter kvar av den andra perioden.

Som så många gånger tidigare stod Olofsson placerad i favoritpositionen i den högra tekningscirkeln.

– Victor Olofsson tillhör de fem bästa målskyttarna i powerplay sedan han kom till NHL, upplyste förre NHL-spelaren Martin Biron i tv-studion hos MSG Network efter matchen.

Washington tvingas spela nattens match utan skadade forwarden Tom Wilson. Man har sedan tidigare stjärnkvartetten Alexander Ovetjkin, Jevgeni Kuznetsov, Dmitri Orlov och Ilja Samsosov försatta ur spel på grund av karantän för covid-19.