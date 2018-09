”Han spelar som han kommer från en annan planet.”

Så skrev tidningen The Province efter youtube-klassikern mot Los Angeles Kings senast.

I Elias Petterssons tredje träningsmatch med sitt Vancouver Canucks inför NHL-premiären den 3 oktober fortsatte 19-åringen att leverera.

Redan nu visar han att han kommer vara en av lagets absolut bästa och viktigaste spelare.

LÄS MER: ”Spelar som att han är från en annan planet”

Elias Pettersson gjorde två poäng i natt

Calgary Flames vann visserligen med 5-2 efter två poäng av VM-guldlagets kapten Mikael Backlund.

För Vancouver Canucks var det Elias Pettersson som levererade.

14.12 in på den första perioden gjorde Pettersson sitt första mål i Vancouver-tröjan. Ett märkligt sådant - där en passning långt utifrån höger in i slottet styrdes in bakom målvakten Jon Gillies av en back.

Elias Pettersson i en duell med Rasmus Andersson i Calgary. Foto: JEFF MCINTOSH / AP TT NYHETSBYRÅN

– Det var skönt att få göra första målet och alla mål räknas så jag är inte besviken (att det såg ut så), säger Elias Pettersson i omklädningsrummet efter matchen.

– Men jag sparar inte pucken. Det hade varit mer roligt att vinna än att göra första målet.

Elias Pettersson noterades även för en snygg assistpoäng vid Brandon Sutters reducering i powerplay i sista perioden.

”Han är bättre än man förväntade sig”

Det betyder att den förre Timrå- och Växjö-stjärnan står noterad för fem poäng (1+4) på de tre senaste matcherna med Vancouver.

– Jag är definitivt nöjd med det. Jag vill alltid göra poäng och hjälpa laget, säger Elias Pettersson.

LÄS MER: Pettersson hyllas: ”Han var Vancouvers bäste”

Experterna och fansen är alltjämt lyriska över Elias Petterssons spel.

”Elias Pettersson har varit exakt så bra som man förväntade sig, om du inte är en av de där som tror att en superstjärna inte kan spela i NHL för att han väger 160 pounds (runt 72 kilo). Oavsett vilket, han är bättre än man förväntade sig - tycker du inte det är en lögnare”, skriver Scott Wheeler, hockeyreporter på The Athletic, på Twitter.

Calle Rosén avgjorde för Toronto

Sveriges andra hajpade NHL-rookie, Rasmus Dahlin, gjorde i natt sin andra start för Buffalo Sabres under försäsongen.

Precis som i första matchen kom det några misstag från 18-åringens klubba.

– Det är en läroperiod nu i början och misstag kommer alltid inträffa där ute. Jag försöker dra lärdom av dem, säger Dahlin till Aftonbladet.

Foto: USA TODAY NETWORK / TIMOTHY T. LUDWIG-USA TODAY SPOR SIPA USA

Buffalo förlorade matchen mot Toronto Maple Leafs med 3-2.

En blågul fick sista ordet i matchen då Calle Rosén satte det avgörande målet från blålinjen i powerplay.