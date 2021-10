Tvingas nu lämna – efter skandalen

Quenneville, som är NHL:s näst vinstrikaste tränare efter Scotty Bowman, har tidigare förnekat kännedom om mörkläggningen och att han först under senare tid blev uppmärksammad på vad som hade hänt.

Men vittnesmål från Kyle Beach och andra under den oberoende utredning som Chicago Blackhawks beordrade i somras bjöd på andra avslöjanden.

Under ett möte med NHL:s högste chef, Gary Bettman, i New York under torsdagen ställdes Quenneville inför ett ultimatum – avgå eller få sparken.

En ångerfull Joel Quenneville lämnade följande uttalande efter sitt beslut:

– Det är med djup beklagande och ånger som jag lämnar in min avskedsansökan i egenskap av chefstränare för Florida Panthers. Jag vill uttrycka min sorg över den skada som denne unge man, Kyle Beach, åsamkats. Min förra klubb, Chicago Blackhawks, misslyckades med att tillvarata hans intressen och en del av skulden faller på mig. Jag vill försöka förstå hur allt det här kunde hända och förkovra mig för att hockeyn ska bli en säker miljö för alla.

Skandalen i Chicago – detta har hänt: • I maj 2021 anklagar en anonym Blackhawks-spelare, ”John Doe”, Chicago Blackhawks videocoach Brad Aldrich för sexuella övergrepp och stämmer klubben. Övergreppen ska ha skett 2010. • Den 26 oktober släpper Chicago Blackhawks en oberoende rapport, där det framkommer att klubben mörklagt de påstådda övergreppen mot ”John Doe”. • Den 23 maj 2010 hölls ett möte med Blackhaws ledning där flera ledande personer medgav att de kände till att en incident ska ha inträffat, men beslutat att skjuta upp en utredning för att undvika negativ publicitet under Stanley Cup-slutspelet. • Den 9 juni 2010 vinner Chicago Blackhawks Stanley Cup och Brad Aldrich får sin mästerskapsring, och sitt namn ingraverat på pokalen. • Tre veckor efter det första mötet informeras HR-ledningen om en påstådd incident. Brad Aldrich får alternativen att avgå eller delta i en utredning. Aldrich väljer att avgå. • Den 26 oktober 2021 avgår Chicago Blackhawks general manager Stan Bowman, som var en del av klubbledningen även 2010. • Den 28 oktober träder Kyle Beach i en känslosam intervju med TSN fram som ”John Doe”. • NHL kommer nu att utreda de drygt tio år gamla händelserna vidare. Hittills har ligan valt att bötfälla Chicago Blackhawks med 17 miljoner kronor. Visa mer

Joel Quenneville tvingas avgå

Florida Panthers ställde sig snabbt på NHL-ledningens sida när det gällde Quennevilles öde.

I ett separat uttalande poängterar klubben att vad som hände Beach i Chicago står i stark kontrast till de värden man ställer sig bakom.

”Ingen ska behöva bli utsatt för vad Kyle Beach tvingades uppleva under och efter sin tid i Chicago Blackhawks. Enkelt uttryckt, han utsattes för ett svek och vi prisar hans mod att våga gå ut och berätta om vad som hade hänt och söka rättvisa.”

Joel Quenneville är inne på sin tredje säsong i Florida Panthers. Laget nämns som en av favoriterna att vinna Stanley Cup till våren och har inlett säsongen med sju raka vinster.

Quenneville har 969 segrar i NHL på meritlistan. Han har tränat St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Chicago och nu alltså Florida Panthers.

Han coachade Blackhawks under elva säsonger och ledde laget till mästartiteln 2010, 2013 och 2015 innan han fick sparken den 6 november 2018.

Med nattens beslut har alla utom en av de sex personer som deltog i det mörkläggningsmöte på Quennevilles kontor den 23 maj 2010, fått sparken.

Den siste av dem, Kevin Cheveldayoff som idag är general manager för Winnipeg jets, ska träffa Gary Bettman under fredagen.

”Ingen kommer undan”

Kommentarerna efter Quennevilles avsked gick i en och samma riktning i natt.

– Det här beslutet slår fast att NHL-ledningen nu bestämt sig för att städa och ingen kommer undan. De personer som inte stod upp för Kyle Beach får nu ta konsekvenserna av sina handlingar, det står helt klart, sa förre NHL-målvakten och hockeyexperten Kevin Weekes i expertpanelen hos NHL Network i morse, svensk tid.

En annan före detta NHL-spelare, Michael Rupp, instämde med den här kommentaren.

– Jag säger inte att Joel Quenneville är en dålig person, men han liksom många andra, misskötte sitt jobb och sitt ansvar när det gäller hanteringen av Kyle Beach och hans rop på hjälp. Nu får de betala priset för sitt misslyckande, menade Rupp.

Vem som ska leda Florida Panthers resten av den här säsongen är inte offentliggjort.

En av lagets assisterande coacher är Ulf Samuelsson.

