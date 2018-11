St. Louis Blues plockade in en del tunga värvningar under sommaren, bland annat i form av Ryan O'Reilly från Buffalo och Tyler Bozak från Toronto. Men framgångarna har uteblivit under säsongsinledningen.

Kings nollade Blues

I natt nollades laget för andra matchen i rad – och detta mot bottenkollegan i Western Conference, Los Angeles Kings. Blues har endast lyckats ta 17 poäng på de inledande 19 matcherna och parkerar med det på en sistaplats i Central division.

Efter 0-2-förlusten meddelade klubben att Mike Yeo tvingas lämna som tränare. Klubbens assisterande tränare Craig Berube tar över tillfälligt.