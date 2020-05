”Tråkigt att vara borta från familjen så pass lång tid”

Han är hemma i Västerås med sin familj sedan i april.

Och kommer att åka tillbaka ensam när det blir dags för Flames träningsläger i juli.

Hustrun Frida och ettåriga dottern Tillie stannar kvar i Sverige tillsammans med familjen två hundar, Lily och Dexter.

– Jag har inte bokat någon flygbiljett tillbaka ännu utan stannar här i Sverige tills vidare. Jag avvaktar vad klubbledningen säger och känner ingen brådska att skynda tillbaka. Det återstår mycket att lösa innan vi kan börja spela igen.

Kan bli NHL-slutspel i Edmonton

Det kan bli så att Backlund och hans lagkamrater i Flames tvingas stationera sig under flera veckor i Edmonton, som är värsta konkurrenten.

Derbymötena mellan Flames och Oilers är kända som heta duster, som går under rubriken ”Slaget om Alberta”.

Oilers har anmält intresse att vara spelplats för de tolv lagen på den västra halvan av ligan.

– Ja, det skulle bli lite speciellt om vi tvingas spela alla våra matcher i Edmonton. Jag hoppas mer på Vancouver, det är en roligare stad att besöka. Eller kanske det blir Las Vegas. Vi får väl se, säger Mickis.

Tolv lag på vardera halvan av NHL får göra upp om mästartiteln, är det en rättvis lösning i det här läget efter coronavirusets härjningar?

– Jag tror att det är det är det bästa upplägget och mest rättvist i det här läget. Det är svårt att sätta gränserna.

Några lag från städer med bra tv-siffror halkade med eller vad ska man säga?

– Jo, lag som Montreal och Chicago hade väl en liten chans att kvalificera sig om grundserien hade spelats färdig och var väl mer eller mindre avsågade. Men som sagt, det här formatet är det bästa med tanke på omständigheterna.

Ni får spela så kallat ”play-in” mot Winnipeg, vad säger du om det?

– Det blir tufft. Winnipeg har gått bättre än väntat med tanke på tappen de råkade ut för på backsidan. Vi har bara mött dem en gång den här säsongen och det var i utomhusmatchen i oktober och skulle ha mött dem hemma i Calgary två gånger under andra halvan av mars.

Familjetid, husbygge och Michael Jordan

Hur har du hållit i gång hemma i Västerås?

– Jag har tränat på egen hand några dagar i veckan och tillsammans med kompisen Niclas Lundgren (Brynäs) under ledning av fystränaren Patrick Rapp. Andra dagar har jag kört ensam. Jag var på is vid två tillfällen här hemma under april, annars har jag åkt inline.

Är du i okej form?

– Absolut. Jag har kört på bra. Det har varit enklare att träna hemma i Sverige än vad det hade varit om jag hade stannat i Kanada.

Hur har du fått tiden att gå annars?

– Det har varit full fart med familjen och husbygget vi är på väg att få klart här i Västerås. Och sedan har jag tittat på dokumentärserien om Michael Jordan, 'The Last dance.'