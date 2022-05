Toronto Maple Leafs har inte vunnit en slutspelsserie sedan 2004.

Det skulle man ändra på i vinter efter att ha byggt laget under några år och ha gjort en stark grundserie.

Men så stötte man på dubbla NHL-mästarna Tampa Bay Lightning i den första omgången.

Och det blev som väntat en lång och tät matchserie.

Men trots att man hade fördel av hemmaplan och ett enormt publikstöd i nattens avgörande match orkade Maple Leafs inte ta sig till kvartsfinal den här gången heller.

– När Tampa Bay gjorde sitt andra mål kunde man se hur luften gick ur Toronto. Lightning har ett lag fullt av rutinerade spelare, som lärt sig att hantera pressade situationer efter två långa slutspel och mästartitlar. Jag är imponerad över hur Tampa Bay spelade av den sista perioden och hur bra (Andrej) Vasilevskij var i kassen än en gång när det verkligen gällde, sa Wayne Gretzky i tv-studion hos TNT.

Borde Toronto trejda stjärnorna?

Toronto är 0-9 i avgörande slutspelsmatcher sedan 2017. Och radarparet och superstjärnorna Auston Matthews och Mitch Marner har bara lyckats producera fyra assist tillsammans under dessa matcher.

Det duger förstås inte.

Men meningarna gick i natt isär bland hockeyexpeterna i Nordamerika om det är dags att byta ut en del kända namn i laguppställningen.

– Det är en knivig situation man hamnat i. Toronto har genomfört en stark grundserie och allt såg ljust ut inför slutspelet, men så stöter man på värsta tänkbara motstånd i form av Tampa Bay Lightning redan i den första omgången. Så jag vet inte om det är läge att plocka isär laget, sa förre NHL-spelaren och tränaren Rick Tocchet.

– Men det är bara att konstatera att Toronto inte klarar av att stänga matchserier, konstaterade Tocchet.

Maple Leafs lagkapten, John Tavares, var nedstämd efteråt när han svarade på några frågor under presskonferensen.

– Det är tungt just nu, då vi jobbat så hårt under hela säsongen för att bygga upp vårt spel. Men det räckte inte, tyvärr. Om framtiden är det svårt att uttala sig just nu, sa Tavares.

”Det är väldigt deppigt just nu”

Maple Leafs stjärnor gjorde så här många poäng under de sju matcherna i åttondelsfinalen mot Tampa Bay:

X Auston Matthews: 4 mål, 5 assist, 9 poäng.

X Mitch Marner: 2 mål, 6 assist, 8 poäng.

X William Nylander: 3 mål, 4 assist, 7 poäng.

X Johan Tavares: 3 mål, 3 assist, 6 poäng.

X Morgan Rielly: 3 mål, 3 assist, 6 poäng.

X Ilja Mikhejev: 2 mål, 2 assist, 4 poäng.

X Michael Bunting: 1 mål, 2 assist, 3 poäng.

– Vi var med hela vägen, det var små, små saker som avgjorde till deras fördel. Och det är väldigt deppigt just nu. De (Tampa) är ett väldigt bra lag som har klättrat steg för steg till toppen under de senaste åren, men jag tycker att vi var lika bra i den här matchserien, sa Auston Matthews efteråt.

