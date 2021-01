LOS ANGELES. Mika Zibanejad gjorde sitt första mål för säsongen när New York Rangers tog emot New Jersey Devils i nattens New York-derby.

Men svenskens fullträff räckte inte för att Rangers skulle ta poäng.

Devils vann med 4-3 efter två mål av 19-årige centertalangen Jack Hughes.

– Varje gång han var ute på isen hände något bra. Jag gillar verkligen sättet han spelar på just nu, säger Devils-tränaren Lindy Ruff efter matchen.