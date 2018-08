Den 32-årige backstjärnan kom till västra Florida och Tampa Bay inför säsongen 2014-15 efter tre år i New York Rangers.

– Jag bodde i New York när den fruktansvärda skolskjutningen i Connecticut ägde rum 2012 och sedan jag kom hit till Florida har det varit flera masskjutningar med många dödsfall. Det är otäckt, alltså. Jag vet inte varför det inträffar och händer så ofta, säger Anton.

Han nämner attentatet mot nattklubben i Orlando i juni 2016, som krävde 49 liv och skolskjutningen i Parkland på Stoneman Douglas High School i februari i år, som kostade 17 liv.

Anton Strålman har just hört om skjutningen i Jacksonville när SportExpressen får kontakt med honom på söndagskvällen, svensk tid.

– Jag kom just in genom dörren här hemma när min hustru berättade vad man just sagt på nyhetssändningarna i tv. Det är så tråkigt att det händer igen.

Strålman menar att vapenvåldet i USA kan vara kopplat till den stora tillgången till vapen som finns i landet.

– Folk får bära vapen på sig och folk har vapen med sig i bilen. Vad som i värsta fall kan sluta i ett handgemäng efter något tillbud i trafiken kan utvecklas till att folk tar till vapen och skjuter någon. Det är otäckt.

Anton Strålman har etablerat sig som en av de bästa defensiva backarna i NHL och har totalt spelat 703 matcher i ligan och producerat 225 poäng, 45 mål och 180 assist.

Han debuterade i NHL säsongen 2007-08 i Toronto Maple Leafs och har också representerat Columbus Blue Jackets och New York Rangers innan han skrev på för Tampa Bay Lightning sommaren 2014.