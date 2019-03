Svenskens målsuccé – näst bäst i hela ligan

Det betydde 2-1 i den andra perioden efter framspelning från radarpartnern Filip Forsberg.

Efter att Forsberg gjort 3-2 i slutperioden var det Viktor Arvidsson som fastställde slutresultatet 4-2 i öppen kasse.

Hans 31:a mål för säsongen. Det är tangerat personbästa i NHL.

Men säsongen 2016/17 tog det 80 matcher att nå den siffran.

Här gör Viktor Arvidsson sitt 31:a mål för säsongen.

Bara Ovetjkin målfarligare än Arvidsson

Nu har han bara spelat 49 matcher, så målproduktionen är mer än god från den 25-årige snabbskrinnaren. Faktum är att det bara är den stoppbara Alexander Ovetjkin som har ett högre målsnitt i ligan denna säsong.

Han hyllas av tränaren Peter Laviolette:

– Det handlar om sättet han spelar på i match efter match. Alltid full fart. Han är en spelare som kan göra skillnad i varje match.

HÖGST MÅLSNITT I NHL 2018/19 1. Alexander Ovetjkin, Washington 0,68 mål/match

2. Viktor Arvidsson, Nashville 0,63 mål/match 3. Patrick Kane, Chicago, 0,59 mål/match 3. Leon Draisaitl, Edmonton 0,59 mål/match 3. Auston Matthews, Toronto 0,59 mål/match 6. John Tavares, Toronto 0,56 mål/match 7. David Pastrnak, Boston 0,55 mål/match

8. Connor McDavid, Edmonton 0,54 mål/match

8. Brayden Point, Tampa Bay 0,54 mål/match



Gabriel Landeskog, Colorado 0,49 mål/match



Fotnot: Minst 40 spelade matcher. Visa mer Visa mindre

Så allt talar för att Viktor Arvidsson sätter nytt personligt målrekord den här säsongen trots att det blir många färre framträdanden.

Nashville har nio omgångar kvar av grundserien på schemat, så Viktor Arvidsson borde slå rekordet med marginal.

Men själv är han försiktig med prognosen.

– Nja, det får vi se. Jag går in till varje match och försöker skapa lägen. Det var ett bra pass av (Ryan) Johansen i dag, så det var bara att stänka in den, säger han i omklädningsrummet efter segern över LA Kings.

Men det är väl rätt skönt att nå de där milstolparna 20 och 30 mål när man har rollen som målskytt?

– Jag vet inte, jag försöker bara göra så gott jag kan. Men det är klart, man försöker knäcka vad man gjorde ifjol. Så är det ju. Man måste sträva framåt. Någon gång faller det väl av och man kommer att gå nedåt, men just nu försöker jag bara skapa mig så bra förutsättningar som möjligt.

Foto: BEN MARGOT / AP TT NYHETSBYRÅN

Arvidssons superkedja med Forsberg och Johansen

I matchen mot Anaheim i tisdags spelade du inte som vanligt med Johansen och Filip Forsberg, vad var anledningen?

– Jag hade lite skavanker inför Anaheim-matchen, så det var osäkert om jag skulle kunna spela. Man ville nog testa lite olika kombinationer för att ha en plan om någon av oss blir skadad. Filip saknades i matchen mot Carolina före resan hit till Kalifornien och då spelade Mikael Granlund på hans plats.

Men du vill helst spela med Filip och Johansen?

– Ja, absolut. Vi har bra kemi ihop och vi har roligt tillsammans. Vi hittar varandra bra och jag tycker att det fungerat bra så länge vi har spelat ihop, säger Viktor.

Nio svenskar har nått 20 mål i NHL 1) Gabriel Landeskog, Colorado, 68 matcher, 33 mål. 2) Viktor Arvidsson, Nashville, 49 matcher, 31 mål. 3) Mika Zibanejad, NY Rangers, 72 matcher, 28 mål. 4) Elias Pettersson, Vancouver, 60 matcher, 27 mål. 5) Elias Lindholm, Calgary, 72 matcher, 27 mål. 6) Filip Forsberg, 55 matcher, 25 mål. 7) Jakob Silfverberg, Anaheim, 64 matcher, 21 mål. 8) Carl Söderberg, Colorado, 71 matcher, 21 mål. 9) Andreas Johnsson, Toronto, 65 matcher, 20 mål. Visa mer Visa mindre





Nashville Predators fyra i väst

Nashville förstärkte laget med Wayne Simmonds från Philadelphia på trading deadline och rankas som ett tänkbart finallag.

Calle Järnkrok ser inga svagheter i laget, men är lite oroad över att man inte har spelat så bra under den senaste tiden.

– Simmonds kommer att betyda mycket under slutspelet, då han är en rutinerad power forward. Vi har också fått in Brian Boyle i den rollen, så kommer vi bara i gång hela laget borde det bli ett roligt och långt play off, säger Järnkrok.

Nashville har efter nattens seger häng på tredjeplatsen i västra konferensen. Winnipeg Jets är i nuläget en poäng före ”Preds”.