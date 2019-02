Nu räckte inte shownumret till poäng för Flames, då Capitals fick stopp på den sju matcher långa förlustraden efter ett mål av Jevgeni Kuznetsov i power play med bara 57 sekunder kvar.

Det gav Washington en efterlängtad 4-3-seger.

Och man vann trots att lagkaptenen och målkungen Alexander Ovetjkin inte spelade utan avtjänade sin en match långa avstängning för att ha nobbat deltagande i All Starmatchen förra helgen.

Mikael Backlunds mål nattens snackis

Men Capitals seger i all ära, nattens snackis var Mikael Backlunds solonummer i slutminuterna av den första perioden.

Svensken satte fart med pucken i mittzonenen och undvek en tackling från Brooks Orpik på öppen is för att sedan störta in över den offensiva blå linjen där Mickis ryckte förbi Jonas Siegenthaler innan han skar in på kassen och lurade målvakten Brayden Holty med att lägga in pucken med en backhand sedan han passerat förbi honom.

Det var ett klassiskt mål i stil med vad Kenta Nilsson bjöd på i hockey-VM 1989 och Peter Forsberg i OS-finalen mot Kanada i Lillehammer 1994.

Washington Capitals bröt dystra trenden

Backlunds shownummer fick lagkamraterna att jubla och twitter att gå på högvarv.

Fullträffen var hans 13:e i vinter och en kandidat till "Säsongens mål" i NHL.

Elias Lindholm stod för kvitteringen till 3-3 på en styrning efter ett skott från Johnny Gaudreau.

– Vi tvingades jaga hela kvällen. det kändes som de var lite hungrigare och desperata än oss, sa Calgarycoachen Bill Peters till nhl.com efteråt.

Hos Capitals hade Nicklas Bäckström en målgivande passning.