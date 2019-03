Svensken skadad – då vägrade han fira

New York Islanders vann efter straffläggning med 5-4, men det var en seger med fadd eftersmak på grund av skadan på Robin Lehner, som gjort en jättesäsong i sin nya klubb.

Vad som hände var att Ottawas power forward Brady Tkachuk skar in framför Islanderskassen med Islanders Brock Nelson i ryggen.

Nelson gav Tkachuk en knuff i ryggen när han var alldeles framför Lehner, så att motståndaren rasade hårt in i svensken.

Robin Lehner skadad mot Ottawa i natt

Robin Lehner föll baklänges med Tkachuk över sig utan att kunna ta emot sig och slog huvudet i isen.

I samma veva petade Ottawas Jean-Gabriel Pageau in pucken, som låg alldeles intill mållinjen.

Efter Islandersspelarnas protester dömdes målet bort på grund av interference på Lehner, men Senators krävde videogranskning och någon minut senare var fullträffen godkänd och det stod 4-4.

Situationsrummet i Toronto menade att Brock Nelson vårdslöst knuffat in Brady Tkachuk över Robin Lehner.

– Det stämmer att jag hade mina händer i ryggen på Tkachuk, men det var ingen hård knuff jag gav honom. Han var redan på väg att falla över Robin, men domarna såg situationen annorlunda, sa Nelson till tidningen Newsday efteråt.

Bland expertkommentatorerna hos NHL Network var tongångarna annorlunda.

– Nelson kan inte med sådan kraft knuffa en motståndare mot sin egen målvakt. Han måste lita på att Lehner gör sitt jobb och svarar för en räddning när Tkachuk kommer in mot kassen. Speciellt med tanke på vilken kanonsäsong Lehner gjort, sa förre NHL-målvakten Kevin Weekes.

Barry Trotz vägrade fira segern

Lehner blev liggandes på isen en lång stund innan han med hjälp av Islanders trainer kom upp på benen.

Man misstänkte att han ådragit sig en hjärnskakning, så Robin fick avbryta matchen för att genomgå det så kallade ”Protokollet” för en spelare som kan ha drabbats av en huvudskada.

In kom Thomas Greiss, som bara hade ett skott att avstyra under de återstående minuterna av den tredje perioden och ytterligare ett skott under den fem minuter långa förlängningen.

Sedan räddade Greiss två straffar från Thomas Chabot och Bobby Ryan medan Islandersduon Jordan Eberle och Mathew Barzal gjorde mål på sina försök.

Islanderscoachen Barry Trotz vann sin 800:e match i ligan, men ville inte fira efteråt även han nu blev den fjärde NHL-tränaren genom tiderna att nå milstolpen.

– Det är det sista jag tänker på just nu, kommenterade Trotz med hänvisning till Robin Lehners skada.

Brock Nelson kände sig också tagen efteråt.

– Jag hoppas att det inte är något allvarligare och att Lehner snart är tillbaka.

Robin Lehner räddade 21 skott under de drygt 55 minuter han vaktade kassen i natt.