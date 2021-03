Med sina sex poäng i en och samma period tangerade Mika Zibanejad ett NHL-rekord från 1978.

Då var Bryan Trottier i New York Islanders, som bjöd på en likartad poängshow mot New York Rangers.

Det var en strålande glad Zibanejad, som svarade på frågor från media efteråt.

– Det känns naturligtvis fantastiskt skönt. Jag är nöjd över hur vi spelade ikväll och det var kul att vi fick sådan utdelning offensivt, sa Mika i en tv-intervju efter slutsignalen.

Han har haft en tung första halva av grundserien och kritiserats rätt hårt i amerikanska media.

Han kom till nedsläpp i Madison Square Garden i natt, svensk tid, med 11 poäng, 3 mål och 8 assist, på de första 27 matcherna.

Nu producerade han plötsligt 6 nya poäng under en period.

– Förväntningarna har varit höga med tanke på att alla har jämfört med vad jag presterade förra säsongen. Men när pucken inte vill gå in, så gör den det inte. Jag har försökt bita ihop och ta mig igenom måltorkan, men det har inte varit lätt. Men så är det ibland. Jag hoppas att det lossnar nu och jag ser tecken på det, då vi spelat bättre under de senaste matcherna, sa Mika under sin presskonferens efter nattens match.

Alla poäng av Mika Zibanejad

Han gjorde 41 mål på 57 matcher förra säsongen.

Så här kom hans poäng till i nattens rekordmatch:

Det stod 2-0 till Rangers inför den andra perioden efter mål av Brendan Lemieux och Artemi Panarin när Mika klev in i handlingen.

X Han var med och spelade fram Pavel Buchnevich till 3-0 efter 1.38 minuter av mittenperioden.

X Två minuter senare assisterade Zibanejad på nytt till ett mål av Buchnevich.

X 5-0 gjorde Jacob Trouba efter 7.30 på en framspelning från Mika.

X Hans första fullträff för kvällen kom efter 8.27 när han skaffade sig ett friläge i numerärt underläge och gjorde 6-0.

X 7-0 kom sex minuter senare och nu levererade svensken en fullträff i powerplay.

X Zibanejad fullbordade sitt hattrick när matchklockan visade på 18.37, den här gången i fem mot fem efter klapp-klapp-spel med kedjekamraten Chris Kreider.

Filip Chytil fastställde slutresultatet till 9-0 innan perioden var över.

Den tredje perioden blev en transportsträcka i väntan på slutsignalen.

För Zibanejad och kompani var nattens storseger speciell av flera anledningar.

Hela Rangers tränarstab missade matchen, då de var satta i karantän på grund av NHL:s ”Covid-19 protocol”.

Laget leddes från båset av snabbinkallade coachen från farmarlaget Hartford Wolf Pack, Kris Knoblauch, och hans andretränare, Gord Murphy, samt Rangers assisterande general manager och förre NHL-spelaren, Chris Drury.

”En av Flyers värsta insatser”

Philadelphia, då?

Ja, ordet bottennapp räcker inte för att beskriva den här smällen.

– Det är fruktansvärt störande att se laget ikväll. Jag rankar insatsen som en av de värsta Flyers presterat på många år och det kommer inte att vara så lätt att reparera skadan, kommenterade Keith Jones.

En annan före detta stjärnforward i NHL, Anson Carter, pekade på en annan överraskande faktor.

– Det är stora siffror, men det var helt otroligt nog inte målvakternas fel. Nej, Flyers försvarsspel var helt obefintligt, summerade Carter.

Brian Elliott lämnade kassen efter Troubas 5-0-mål. Då hade han släppt in fem mål på 13 skott.

Elliott avlöstes av Carter Hart och han hade ingen större lycka heller. Rangers gjorde fyra mål på 16 skott mot honom.