NHL-säsongen 2018/19 var speciell för William Nylander. Den inleddes med en lång och utdragen kontraktsdispyt med Toronto Maple Leafs som varade in till deadline den 1 december 2018.

Men i grevens tid skrev Nylander på en förlängning med klubben, värt runt 65 miljoner kronor per år.

Många fans och experter var kritiska mot såväl Nylanders kontraktsbråk med klubben samt att han fick den lön han fick. Kritiken intensifierades allt mer när Nylander väl började spela på nytt - och inte nådde upp i sin normala nivå.

William Nylander har stått för årets comeback i NHL

Under sina två första hela år i NHL gjorde Nylander 61 poäng per säsong, men under fjolåret blev det blott 27 (på 54 matcher).

Så det fanns rejäla frågetecken hos Maple Leafs fanbas på Nylander inför den här säsongen, men han är tillbaka i finfint slag.

Han har redan, 49 matcher in, tangerat sin målbästa säsong i NHL (22) och står på totalt 43 poäng, tredje bäst i klubben efter Auston Matthews och Mitch Marner.

För det utses han nu av The Professional Hockey Writers Association (PHWA) till spelaren som stått för ”Årets comeback”.

Halvvägs genom varje säsong så tippar PHWA vilka spelare som kommer att vinna priser när säsongen är över, priser som Norris Trophy (bäste back) och Hart Trophy (viktigaste spelaren) och lägger därtill årets comeback.