Svenske talangen gjorde karriärens första NHL-mål

När Brännström stormade in över den offensiva blå linjen rundade han Tampabacken Zach Bogosian för att i nästa sekund skicka iväg sitt skott.

Erik hade också en assist i matchen och var +3. Han utnämndes till matchens tredje stjärna.

Alex DeBrincat var matchens lirare med två mål och en assist. Brady Tkachuk gjorde också två mål för Senators.

Det här var Brännströms andra mål och 13:e poäng i vinter på 64 matcher i Ottawa.

Första NHL-målet för Simon Edvinsson

I sin tredje NHL-match kom första målet för Simon Edvinsson.

Det tog bara 38 sekunder för den 20-årige svenske rookiebacken att ge Detroit Red Wings ledningen i nattens hemmamöte med St. Louis Blues.

Simon skickade in en hoppande puck mot kassen och via Bluesbacken Justin Faulk studsade pucken in förbi målvakten Joel Hofer.

Edvinsson hade ytterligare två skott på mål och utnämndes till matchens tredje stjärna.

Men hans fullträff räckte inte för att Detroit skulle ta poäng.

St. Louis vann med 4-3 efter att ha vänt ett 0-2-underläge.

Hos Blues noterade Calle Rosen en målgivande passning och var +3.

Lucas Raymond hade en assist i Red Wings.