Svenske NHL-stjärnan har drabbats av cancer

Den svenske NHL-stjärnan Oskar Lindblom, 23, har drabbats av Ewings sarkom, en form av skelettcancer.

Det meddelade hans lag Philadelphia Flyers sent under fredagskvällen.

Oskar Lindblom, som har spelat 30 matcher i NHL under hösten och vintern, kommer inte spela mer under säsongen. Flyers skriver i ett pressmeddelande att Lindblom diagnostiserats av specialistläkare i Pennsylvania och att han kommer att genomgå vidare undersökningar nästa vecka.

Därefter påbörjas behandling direkt.

”Philadelphia Flyers kommer göra allt för att stötta Oskar och se till att han får bästa möjliga vård. Av respekt för Oskar och hans familj kommer vi inte att kommentera mer än så för tillfället. Vi ber er att respektera Oskars privatliv så att han kan lägga all kraft på behandlingen och bli fullt återställd”, skriver NHL-klubben på hemsidan.

Oskar Lindblom drabbad av cancer

Ewings sarkom är en elakartad cancertumör som kan finnas både i och utanför skelettet. Sjukdomen drabbar oftast unga pojkar och ofta uppkommer tumören på långsmala skelettben, det vill säga smalben, lårben och revben.

Oskar Lindblom är hockeyfostrad i Brynäs och kom säsongen 2016/2017 på fjärde plats i SHL:s poängliga. I våras representerade han Tre Kronor under VM i Slovakien.

Brynäs sportchef Andreas Dackell har tagit del av den fruktansvärda nyheten.

– Oerhört tungt att höra det som drabbat Oskar. Vi är naturligtvis i chock som alla andra. Nu får vi bara hoppas och be att Oskar blir frisk, säger Dackell.

NHL-svensken Jacob de la Rose skriver på Twitter:

”Så jävla hemskt och orättvist! Tänker på dig, Oskar Lindblom”.

Kjell Samuelsson: ”Hockeyn blir liten”

Före detta backstjärnan Kjell Samuelsson är ansvarig för spelarutvecklingen inom Philadelphia Flyers organisation och har följt Oskar Lindblom under hela hans tid i klubben.

Han säger så här till SportExpressen:

– Jag vet inga medicinska detaljer utan fick just höra om Oskars situation och vet bara att Flyers kommer att se till att han får bästa tänkbara vård. Själva hockeyn blir rätt liten i det här sammanhanget, nu handlar det om att ta hand om Oskar och hans familj och det är allt fokus Flyers har just nu och under den närmaste tiden, säger Samuelsson.

Han fortsätter:

– Oskar har haft en fantastisk utveckling i höst. Vi kommer att sakna honom väldigt mycket. Det är absolut ett stort avbräck för oss, men som jag sa tidigare så är några simpla hockeymatcher inte det viktigaste just nu. Nu handlar det om andra saker och där ska vi alla hjälpas åt för Oskars bästa.