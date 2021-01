Svenske doldisen om nya toppjobbet i NHL

Under onsdagen meddelade Pittsburgh Penguins att svensken Patrik Allvin skulle ta över som general manager efter Jim Rutherford som lämnade tjänsten av personliga skäl.

I C Mores SHL-studio är Patrik Allvin med på länk och kommenterar den första tiden efter beskedet.

– Det har varit ganska omtumlande här. Det är mest chockerande och omtumlande skulle jag säga, säger Allvin.

Patrik Allvin om nya jobbet i NHL

Tidigare var Allvin scout i klubben innan han blev assisterande general manager till Jim Rutherford men nu väntar nya arbetsuppgifter.

– Definitivt är det ju större skillnad att kliva upp här nu och vara ytterst ansvarig för laget och även ta mediabiten här också, definitivt, säger Allvin.

Allvin är tillförordnad general manager tills vidare och det är oklart hur länge han kommer ha den rollen.

– Nu har jag fått den här tjänsten till att börja med. Just nu är det jag som är ansvarig för den och jag ska göra mitt bästa så får vi se hur långt det går, säger Allvin i C More.

Efter att Allvin blev utnämnd till general manager hyllades han av Patric Hörnqvist som spelade i Pittsburgh förra säsongen.

– Mitt intryck efter de samtal jag hade med Patrik under min tid i Penguins är att han verkar väldigt kunnig och noggrann, så han kommer att göra bra ifrån sig. Kul att en svensk får förtroende på en sådan post i NHL, säger Hörnqvist.

