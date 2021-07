Svenske backstjärnan trejdad till Vancouver

Det har inte varit någon hemlighet att Coyotes med ny ägare, klubbledning och tränare vill göra en nystart.

Och i de planerna har inte lagets 30-årige svenske lagkapten Oliver Ekman-Larsson ingått.

Han har sex år kvar på sitt kontrakt med en årslön på 71 miljoner kronor.

För att kunna få in honom under lönetaket har Canucks fått Arizona att gå med på att betala en del av svenskens lön, det handlar om 1,2 miljoner dollar per säsong, vilket motsvarar ca 10,3 miljoner kronor.

Vancouver Canucks gör sig också av med sista året på Loui Erikssons kontrakt och hans lön på 51,6 miljoner kronor.

Dessutom får man nu en möjlighet att bli av med två överbetalda forwards, Beagle tjänar 25,8 miljoner kronor nästa säsong liksom Roussel.

Arizona Coyotes har nyligen tagit emot några andra dumpade spelare från New York Islanders (Andrew Ladd) och Philadelphia (Shayne Gotisbehere) mot att de klubbarna betalat för tjänsten med draftval under de kommande åren.