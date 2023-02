Svenskarna stal showen i stjärnans Leafs-debut

32-årige Ryan O´Reilly, som var Blues lagkapten och ledde laget till Stanley Cupsegern 2019, var nära att göra mål redan i sitt första byte i Torontotröjan.

Han matchades i en toppkedja med John Tavares och Mitch Marner och gjorde en godkänd debut med ett skott på mål, 12-2 (86 procent) vunna tekningar och två registrerade tacklingar.

Men det var Bunting som utnämndes till matchens första stjärna före Rasmus Sandin och Pierre Engvall.

”Nylander gör en kanonsäsong”

Engvalls fullträff var hans 12:e den här säsongen.

För Nylander fortsätter poängen att ramla in. Han gjorde nu sitt 31:a mål och har en tre matcher lång poängsvit om 6 poäng, 3 mål och 3 assist.

Totalt är William uppe i 65 poäng, 31 mål och 34 assist, på 56 spelade matcher.

– Nylander har sitt bästa poängsnitt någonsin i NHL med 1,16 poäng per match. Han gör en kanonsäsong, helt enkelt, kommenterade Jeff Marek och Elliotte Friedman under lördagens Hockey Night in Canada.

O´Reilly: ”Stressigt”

William är Torontos bäste målskytt och delar ledningen i den interna poängligan tillsammans med Mitch Marner.

För O´Reilly och Acciari blev det ett intensivt dygn. Duon fick veta att de blivit bortbytta av St. Louis på fredagskvällen och flög till Toronto under lördagen för att göra debut några timmar senare.

– Visst, det var stressigt, men lika bra att komma in i den nya vardagen direkt och lära känna sina nya lagkamrater, sa O´Reilly.

Torontocoachen Sheldon Keefe var nöjd med sina två nyförvärv.

– De visade vad de är, två hårt jobbandes forwards med massor av rutin, sa Keefe.