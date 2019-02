1) Mika Zibanejad, NY Rangers

Ett hattrick plus en assist mot derbyrivalerna New Jersey i torsdags förstärkte Zibanejads ställning som poängkung i Rangers. Har växt in i rollen som förstecenter.

2) Oskar Lindblom, Philadelphia

Gjorde enda målet och avgjorde matchen mot Rangers i tisdags. Målskytt igen mot Boston två dagar senare. Flyers har sex raka segrar och Lindblom har del i det.

3) Henrik Lundqvist, NY Rangers

Vann både målvaktskampen och själva All Starmatchen i San Jose förra helgen. Och var tillbaka i kassen för Rangers när man besegrade New Jersey borta i veckan.