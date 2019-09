Andrei Vasilevskiy, Carey Price och Sergei Bobrovsky.

Det är NHL:s tre främsta målvakter just nu, enligt en undersökning som The Athletic gjort med ligans general managers, assisterande general managers, huvudtränare samt målvaktstränare.

The Athletic har bett experterna att betygsätta samtliga förstemålvakter, och har sedan räknat ut ett genomsnitt och delat upp spelarna i olika kategorier, baserat på hur bra poäng de fått. Vem som har svarat vad återges dock inte.

För svenska supportrar är det dock inte någon särskilt munter läsning.

Bäst rankad av de svenska målvaktsstjärnorna är Henrik Lundqvist, som hamnar på 14:e plats och i den tredje bästa kategorin (av totalt fyra).

”Det är fortfarande svårt att vänja sig vid att se Henrik Lundqvist i mitten av fältet. Men det är just det som händer med 37-åriga målvakter. De blir sämre.”

Foto: KOSTAS LYMPEROPOULOS/CSM/REX/SHUTTERST / REX SHUTTERSTOCK TT NYHETSBYRÅN

En av de tillfrågade experterna menar att svenskens försämrade resultat de senaste åren kan bero på den generationsväxling som New York Rangers genomgår.

– När han har dåliga kvällar, då är det riktigt illa. Men säg att han blev trejdad till Tampa Bay, skulle han kunna ha ett fantastiskt år då? Det tror jag att han skulle kunna ha.

Hoppfull om Jacob Markström

Strax bakom Lundqvist, på plats 22, hamnar Jacob Markström, även han i den tredje kategorin.

De menar att ”man vet vad man får” med Markström, som presterat på en jämn nivå under sina sex år hittills i Vancouver Canucks. The Athletic skriver dock samtidigt att tonen kring svensken generellt var mer positiv i år än vad den varit under tidigare säsonger.

– Jag har alltid trott att han kan klara av det, det är bara, när kommer det att hända egentligen? Jag tror verkligen att han kan ta ett kliv upp och bli en riktigt bra NHL-målvakt, men vi har inte riktigt sett det hittills så man undrar ju vad det beror på, säger en anonym assisterande general manager.

Robin Lehner petad från listan

Den största svenska överraskningen är dock Robin Lehner – och faktumet att han knappt finns med på listan.

Den 28-årige svensken fick under fjolårssäsongen en nystart i New York Islanders efter flera tunga år av missbruk och mental ohälsa.

Det blev succé, och efter säsongen var Lehner en av tre finalister att vinna Vezina Trophy – NHL:s pris för ligans bäste målvakt. Han vann även Bill Masterton Memorial Trophy, ligans pris till den spelare som visat störst ihärdighet och engagemang, samt Guldpucken, SportExpressen och Svenska Ishockeyförbundets pris till säsongens främste svenska spelare.

Inför årets säsong trejdades Robin Lehner dock till Chicago Blackhawks. Där värderas han nu som andremålvakt bakom Corey Crawford, som i The Athletics granskning rankas som nummer 21.

– Jag har ingenting emot Robin Lehner, men anledningen till att han hade så bra siffror var för att han spelade för Barry Trotz, säger en tränare.

