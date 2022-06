Svenskarna prisas – med i all star team

LOS ANGELES. Lucas Raymond gjorde en stark debutsäsong i Detroit Red Wings.

Så bra att han röstades fram som en av tre forwards i NHL:s All Rookie Team.

Det stjärnfyllda laget presenterades under nattens tv-sända gala NHL Awards från Tampa Bay.

Ingen svensk tog plats i NHL First All Star Team, men Jacob Markström röstades fram som målvakt i NHL Second All Star Team och Victor Hedman fick en av backplatserna där.