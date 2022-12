Svenska drömmålet avgjorde: ”Alltid kul”

Förlängningen var drygt två minuter gammal när Gustafsson backade ut ur anfallszonen med pucken för att vänta in Johansson, som kom in på isen från spelarbåset under ett flygande byte.

Marcus tog fart och ryckte ifrån Drake Bathersons uppvaktning på den offensiva blå linjen och skaffade sig ett friläge.

Med ett handledsskott överlistade han Ottawamålvakten Cam Talbot på klubbsidan och Capitals hade bärgat extrapoängen.

Det var Marcus Johanssons 8:e mål och 16.e poäng på 35 matcher i höst.

Erik Gustafsson fortsätter att vara het från sin backplats och har nu svarat för 6 poäng, 4 mål och 2 assist, på de tre senaste matcherna.