Han kom till sitt första träningsläger i Detroit som en joker, men imponerade direkt och har tagit en tröja.

- Det hade jag inte väntat mig, så jag är fantastiskt nöjd, säger han i Red Wings omklädningsrum efter matchen i Staples Center.

Ken Holland: ”Jag är lite överraskad”

Christoffer Ehn draftades av Detroit i den 4:e rundan 2014 och har fått växa till sig i SHL och Frölunda i några säsonger.

Men nu är han NHL-spelare och Red Wings general manager Ken Holland säger så här till SportExpressen om sitt senaste svenska fynd:

- Visst, jag är lite överraskad att han tog en plats redan efter sitt första träningsläger med oss, men Ehn är en mycket god skridskoåkare och duktig forecheckare. Jag tror att hans offensiva spel kommer att utvecklas med tiden. Vi tror på honom. Att han spelat några säsonger mot män i den svenska toppligan gör honom mer redo för NHL.

Själv menar Christoffer att han börjar komma in i den nordamerikanska proffshockeyn.

- Det är mer kamp och action här med tanke på de mindre rinkarna, men jag gillar det. Målchanserna kommer oftare.

Foto: USA TODAY NETWORK / RICK OSENTOSKI-USA TODAY SPORTS/ SIPA USA

Hur har de här två första matcherna i Red Wings varit?

- Det var lite stressigt under debuten mot Columbus. Mycket att ta in, mycket känslor. Det var ett stort ögonblick för mig, men jag tyckte att jag växte in i matchen. Ikväll kändes det bättre.

Hur försöker du anpassa dig till NHL-hockeyn?

- Jag försöker vara trygg och bra i försvarszonen och sedan bjuda på ett enkelt och rakare spel än vad jag gjort tidigare. För mig gäller det att gnugga på hårt och göra det enkla.

Ehn är en del av det nya Red Wings

Christoffer Ehn, som är född i Skara, har ett rookiekontrakt som ger honom 6,8 miljoner kronor i årslön den här och nästa säsong.

Nu gäller det för honom att ge allt för att behålla sin plats i den klassiska NHL-klubben.

Helene St. James, som bevakar Red Wings för Detroit Free Press, ger Ehn det här omdömet:

- Han är smart defensivt och tränarna och ledningen litar på honom.

Detroit är inne i en generationsväxling just nu, vilket blev extra markant när Henrik Zetterberg avslutade karriären nyligen på grund av sina ryggproblem.

Man har ett antal talangfulla spelare, som ska lyfta laget under de kommande åren. Namn som Dylan Larkin, Anthony Mantha, Andreas Atanasiou, Tyler Bertuzzi och Dennis Cholowski är några av namnen.

- Ja, och det finns fler som är på gång, vilket jag kunde konstatera under campen. Det är ett bra läge för mig att komma in i laget, säger Christoffer Ehn.

Foto: USA TODAY NETWORK / GARY A. VASQUEZ-USA TODAY SPORTS SIPA USA

Gustav Nyquist med sin tredje assistpoäng

Han är så ny att Red Wings inte ens hunnit skaffa ett porträtt på honom i spelarpresentationen på klubbens hemsida.

Ehn bildade kedja med Darren Helm och Luke Glendening i nattens match och dödade utvisningar tillsammans med veteranen Justin Abdelkader.

Gustav Nyquist hade en assist och har samlat på sig tre målgivande passningar på de två första seriematcherna.

Nyquist hade plats i förstakedjan med Dylan Larkin och Anthony Mantha.