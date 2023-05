Svaret om VM: ”Jag har inte pratat med någon”

Fler amerikanska hockeyexperter menade efter nattens match att Kraken hade slut på bensin i tanken efter två långa och tuffa matchserier mot Colorado Avalanche och Dallas Stars.

Både åttondelsfinalen och kvartsfinalen gick till sju matcher.

Men Adam Larsson håller inte med om den teorin.

– Nä, vi hade nog med energi för att vinna matchen.

Det stod 0-0 ända fram till det var fyra minuter kvar av den andra perioden när Dallasforwarden Roope Hintz hade lite tur med en studs på den offensiva blå linjen, som gjorde att Seattlebacken Jamie Oleksiak till sin förtvivlan tvingades se pucken hoppa förbi honom, vilket gav Hintz fritt fram.

2-0-målet var också en udda historia, då Starsforwarden Jevgenij Dadonov flippade pucken högt i luften ur egen zon, men i stället för icing hann lagkamraten Wyatt Johnston ifatt den och satte icingavblåsningen ur spel.

Johnston kunde ensam vika in från höger och med en backhand lyfta in pucken via axeln och målvaktsmasken på Philipp Grubauer upp under ribban.

Kraken jagade desperat en reducering och lyckades till slut spräcka Starsmålvaketn Jake Oettingers nolla. Men när Oliver Bjorkstrand tryckte in en backhand från några meters håll återstod bara 19 sekunder.

Man hade en gyllene chans genom Jordan Eberle i slutsekunderna, men lyckades inte få till en kvittering.

Dallas slog ut Seattle

Seattle tvingades spela hela slutspelet utan stjärnforwarden André Burakovsky. Det kan ha varit skillnaden mellan lagen.

Men att andra året i ligan ta sig till kvartsfinal visar att Kraken är i NHL för att tas på allvar.

– Vi har lärt oss mycket den här säsongen, och inte minst nu under slutspelet, som vi kommer att ha nytta av nästa år, sa coachen Dave Hakstol.

För Dallastränaren Peter DeBoer väntas nu en semifinalserie mot hans gamla klubb, Vegas Golden Knights.

– Vi talar om det en annan dag, sa DeBoer med ett snett leende under sin presskonferens efter nattens match.

Han hyllade Seattle och deras spelare för att aldrig ge upp och ge allt i byte efter byte match efter match.

Med nattens uttåg är Adam Larsson och Alexander Wennberg lediga för VM-spel i Tre Kronor.

Adam Larsson svarar så här på frågan om han är intresserad av VM-spel:

– Nej, det blir nog inget VM i år. Jag har inte pratat med någon, men dom ser ut att klara sig alldeles galant, säger han till SportExpressen.