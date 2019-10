Ett dåligt powerplay var den största orsaken till Canucks förlust i bortamötet med Devils.

Man hade sex tillfällen att spela med en man mer på banan, men lyckades inte en enda gång få hål på MacKenzie Blackwood i Devilskassen.

Elias Pettersson, som kom till matchen med 2 mål och 4 assist på de fyra senaste matcherna, träffade ribban vid ett tillfälle men närmare än så kom gästerna aldrig.

– Den första perioden var fruktansvärt dålig. Det såg ut som båda lagen sov, kommenterade John Garrett hos kanadensiska tv-kanalen Sportsnet, som sänder Vancouver matcher.

Markström tillbaka i laget på söndag

Canucks får chans till revansch redan under söndagen när man tar sig an New York Rangers i Madison Square Garden.

Då förmodligen med Jacob Markström kassen. Han är tillbaka i laget efter den veckolånga resan till Sverige av familjeskäl och har hunnit träna på is två gånger.

Magnus Nyström listar fem svenskar att hålla koll på i NHL: