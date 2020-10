– När spelstoppet kom i NHL i mars på grund av covid-19 åkte jag hem till Arizona och höll igång genom att åka inlines på bakgården till mitt hus i Scottsdale, där jag har en liten plan. Jag beställde ett par svenska inlines och på den vägen är det, säger Matthews.

För företagsledningen hos Marsblade är värvningen av Auston Matthews som investerare och talesman för företaget guld värt när man nu ska satsa hårdare på den nordamerikanska marknaden.

– Att få in en spelare av den här kalibern som ambassadör och investerare för våra produkter betyder förstås enormt mycket. Nu hoppas vi att han kan komma hit till Sverige och hälsa på oss nästa sommar om pandemin är under kontroll då, säger Per Mårs, produktansvarig och innovatör på Marsblade.

Han har själv spelat hockey på elitnivå med Brynäs i Elitserien och representerade Björklöven i Hockeyallsvenskan.

Företaget upplevde ökad trafik till sin hemsida när coronaviruset slog till i mars och NHL införde spelstopp.

– Trafiken tiodubblades över en natt. Vi hade ett 150-tal spelare i NHL som använde sig av våra inlines under försäsongsträningen tidigare med namn som Jevgeni Malkin, Brent Burns, och Max Pacioretty, samt svenskarna Anton Strålman, Gustav Nyquist och Alexander Edler, som några av dem. Nu är nog siffran uppe i över 300 spelare och Auston Matthews är en av dem, säger Mårs.

Zäta: ”Alldeles för snabb och skicklig”

Svenska NHL-proffsen Henrik Zetterberg och Niklas Kronwall gick tidigt in som delägare i företaget.

– Det har varit en rolig resa. Under de sista åren av min karriär hade jag problem med ryggen, som gjorde att jag inte kunde cykla eller springa under sommarträningen hemma i Sverige, så jag hittade ett bra alternativ med rullskridskor eller inlines, som de kallas, säger Zäta.

Under sina sista säsonger i Detroit Red Wings ställdes han ofta mot just Auston Matthews i mötena med Toronto Maple Leafs.

– Han var alldeles för snabb och skicklig för mig, så jag fick säga åt honom inför tekningarna att hålla igen lite. Att jag var en gammal man, haha...

Detroit och Toronto är två av NHL:s sex ursprungliga lag och stora rivaler genom åren.

Nu blir Zäta och Matthews lagkamrater i ett svensk företag.

– Att han kliver in och vill vara med på den här resan är otroligt läckert. Vi har haft en bra dialog ett tag och vi är ett roligt gäng, så jag tror att han kommer att trivas. Vi står inför en expandering och jag upplever att han är taggad att vara med, berättar Zäta.

Matthews säger till SportExpressen att han har största respekt för Zetterberg.

– Vi matchades alltid mot varandra när vi möttes och jag måste säga att han var en tuff motståndare. Han var i slutet av sin karriär och kanske inte lika snabb på skridskorna som tidigare, men Henrik är definitivt en av de smartaste spelarna jag ställts mot i NHL. Man fick ingenting gratis när han var inne på isen. Han hade en fantastisk karriär.

Toronto har en historia av svenska stjärnor med Börje Salming och Mats Sundin, som de största namnen. Märker du att deras ande vilar lite över klubben?

– Absolut. De var båda stora stjärnor i Toronto och jag har under mina fyra år i Maple Leafs haft många svenska lagkamrater.

Du är centerforward och en spelare som likt Sundin bär laget på dina axlar. Var han en idol när du växte upp?

– Sundin var en idol för alla hockeytokiga ungdomar som växte upp i Toronto med omnejd. Jag växte upp i Phoenix-området och hade idoler i Coyotes, som Shane Doan och Daniel Briere. Men självklart kände jag till Mats Sundin, jag såg honom spela och har sett hans highlights. Han var dessutom en bra förebild utanför isen för alla, säger Auston.

”Det hade kunnat sluta illa”

Niklas Kronwall gjorde sin sista match i Nordamerika säsongen 2018-19 och har sedan hoppat på ett jobb som spelarutvecklare i Detroit Red Wings.

Efter ett extra år i USA flyttade familjen Kronwall hem till Sverige för gott i somras.

Om mötena med Matthews i NHL, säger han:

– Jodå, vi hade väl några bataljer och vid ett tillfälle var jag nära att ge honom en nyckelbensskada efter att ha kommit lite snett in i en situation. Det hade kunnat sluta illa, men gick bra tack och lov.

Matthews kommer ihåg smällen.

– Ja, han träffade mig rätt hårt bakifrån och åkte ut för boarding, tror jag. Men han bad om ursäkt efteråt. Det var en olyckshändelse, berättar Auston.

Den 23-årige amerikanen är en av NHL:s bästa och högst betalda spelare efter fyra säsonger i Maple Leafs och Kronwall rankar honom högt.

– Matthews är otroligt bra och har egentligen allt. Han är en skicklig passningsspelare, har ett bra skott, rätt storlek och är en utmärkt skridskoåkare. Att han ansluter till oss blir ett kvitto på att det här är på riktigt. Det är ingen fluga utan ger bolaget en kvalitetsstämpel. Auston sätter inte sitt namn på vad som helst, folk står i kö för att få jobba med honom. Det här är i mina ögon ett bevis på att han tror på produkterna vi har, säger Kronwall.

Avtalet har sytts ihop av Matthews agent Judd Moldaver på Wasserman Hockey i Los Angeles.

– Auston har reklamavtal med en rad företag, som CCM, Nike, Scotia Bank, Dream Water och Upper Deck och ville bli partner med Zetterberg och Kronwall i Marsblade, säger Moldaver.

Bolaget har också tagit fram en skena till vanliga skridskor, som Kronwall testade under 80 matcher under sin sista säsong i Red Wings.

– Vi håller på att färdigställa en ny version av den isskenan och för samtal med de ledande skridskofabrikanterna. Vi vill skapa en ny standard med vår Flow motion teknologi även på det här området, precis som vi gjort med inlineskridskorna, säger Per Mårs.

Själv säger Matthews att han hoppas kunna resa till Sverige under nästa år för att träffa Kronwall, Zetterberg och personalen i Östersund.

– Jag har bara varit i Sverige vid två tillfällen tidigare och deltagit i hockeyturneringar och då var det december och mörkt. Nu hoppas jag få komma tillbaka och uppleva den svenska sommaren, säger Auston Matthews.