Superlöftet kan stoppas från att spela slutspelet

För en vecka sen kom beskedet att Stanley Cup-slutspelet kommer att avgöras i sommar. Hela 24 lag har chansen att lyfta bucklan, men åtta av dem måste kvala sig till en ordinarie slutspelsplats.

Något som innebär att New York Rangers är med i matchen trots en tung grundserie, där man slutade näst sist i sin division.

Men man kan få klara sig utan Kaapo Kakko.

Enligt New York Post är det den finske 19-åringens sjukdomshistorik som ställer till det. Kakko, som valdes som nummer två i NHL-draften förra sommaren, lider nämligen av diabetes typ ett och celiaki, en kronisk sjukdom som innebär att tunntarmen blir inflammerad av gluten och därmed inte kan ta upp näring som den ska.

Kaapo Kakko kan stoppas från slutspelet

Därmed anses han vara i en riskgrupp för coronaviruset, skriver tidningen.

– Jag vet att Kaapo tränar som en galning just nu och verkligen ser fram emot att spela igen. Samtidigt är det absolut viktigaste att vi skyddar våra spelares hälsa. Det spelar ingen roll om du är en 19-årig talang eller en äldre veteran. Allt måste ske under kontrollerade former, säger klubbens president John Davidson.

Än finns inget datum spikat för när NHL-hockeyn kan återupptas, men mycket talar för slutet av juli.

Det återstår att se om Kaapo Kakko tillåts spela då.

– Om han inte kan spela så kommer han inte att spela. Vi måste ta hand om honom. Han är en viktig spelare för oss och vi måste lyssna på de sakkunniga och rådfråga läkare, säger John Davidson.