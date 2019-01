Bilen, som av tradition går till All Starmatchens mest värdefulle spelare, gick till Sidney Crosby.

Men Henrik Lundqvist klagade inte.

Han hade en superhelg i norra Kalifornien, som började med att han vann målvaktstävlingen under fredagens "Skills competition".

Det gav honom en prischeck på 25 000 dollar, vilket motsvarar 225 000 kronor.

Sedan storspelade han i lördagskvällens All Starmatch i kassen för stjärnlaget från Metropolitan division.

Man inledde med en 7-4-seger över Atlantic division och knockade sedan Gabriel Landeskog och hans lag från Central division i finalen med 10-5.

Henke släppte bara in två mål på 13 skott under de två matcherna – han spelade första perioden i båda matcherna – och det betyder att laget kunde kvittera ut 1 miljon dollar.

Delat bland spelarna ger det var och en ca 90 000 dollar och det är 810 000 kronor.

Så Lundqvist flyger hem till New York med 1,035 000 svenska kronor.

Ingen dålig utdelning för All Starmatchens 36-årige veteran.

Henrik Lundqvist: ”Annorlunda format tidigare”

Henke avslöjade lite av segerreceptet efteråt.

– Vi delade omklädningsrum med spelarna från Atlantic division, som vi mötte i den första matchen. När de hade gått ut på isen samlade vi ihop oss härinne och hade ett bra snack. Jag samlade gruppen. Jag sa, 'Nu har vi läge här, det handlar bara om hur mycket vi kämpar'. Jag tycker att vi jobbade ganska hårt och sedan fick vi en smakstart också. Lägg till detta moroten att vinna en miljon dollar till laget. Det uppmuntrar killarna att jobba lite extra.

Lundqvist tyckte att han kände sig lite rostig i den första matchen.

– Jag hade inte varit på is sedan vi spelade förra lördagen, så tajmingen och hur man rör sig kändes lite onaturligt under den första matchen. Under den andra matchen kändes det betydligt bättre.

Vad kommer du att göra med pengarna?

– Jag köper nog en bil. Så jag får tänka på alla de här killarna härinne varje gång jag sitter bakom ratten.

Henke gillar bilar och racing.

– Det är lite lika som hockeyn, det handlar om snabba beslut och adrenalin. Det finns många likheter.

Det här var din femte All Starmatch, har du vunnit någon tidigare gång?

– Det var ju ett annorlunda format tidigare, då var det bara en match innan man gick över till spel tre mot tre. Jag var aldrig med och vann på den gamla tiden.

Du kom hit till San Jose med en klädsam solbränna, var hade du skaffat den?

– Cabo i Mexiko. Vi hade några sköna dagar där jag och familjen tidigare i veckan.

