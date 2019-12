Han hade legat sjuk i fyra dagar hemma i Nashville, men kände sig bättre måndag morgon och tog flyget till New York för att ansluta till resten av laget.

Hans fullträff var ett udda nummer.

Direkt från utvisningsbåset skaffade sig Ekholm ett friläge från mittzonen efter en vaken framspelning från Nick Bonino i egen zon.

– Jag skrek åt Bonino att han skulle passa mig och han svarade med en perfekt passning, sa Mattias till nhl.com efter matchen.

Mattias hade problem att få pucken under kontroll när han avancerade in över den offensiva blå linjen, men när han väl hade ordnat det skar han in framför kassen och sprätte upp pucken i klubbkrysset bakom Rangersmålvakten Alexandar Georgiev.

– Jag hade tur som fick det där friläget och med fräscha ben kunde jag åka ifrån uppvaktningen, kommenterar Ekholm.

Viktor Arvidsson på väg tillbaka

Målet betydde ledning med 3-1 och kom med drygt fyra minuter kvar av den andra perioden.

De övriga backmålen kom från Roman Josi (2) och Ryan Ellis. Både Josi och Ellis hittade rätt i tom bur under slutminuterna och båda gjorde det med skott från djupt nere i egen zon.

För Ekholm var det femte målet i höst och den 16:e poängen.

Nashvilles interna poängliga toppas av två backar. Josi leder överlägset på 29 poäng, 9 mål och 20 assist, före Ellis, som fått ihop 23 poäng i form av 5 mål och 18 assist.

Viktor Arvidsson har börjat åka skridskor igen efter den skada han råkade ut för den 23 november i bortamötet med St. Louis när Bluesbacken Robert Bortuzzio crosscheckade svensken när han låg på isen i anslutning till motståndarkassen.

Bortuzzo straffades med en fyra matcher lång avstängning av NHL.

Mika Zibanejad: ”Kan inte skylla på det”

Hos Rangers visade Mika Zibanejad att storformen håller i sig.

Han svarade för två målgivande passningar i nattens match och har nu producerat 6 poäng, 4 mål och 2 assist, på de tre senaste matcherna.

Han ville inte skylla förlusten på trötta ben efter turnén till den amerikanska västkusten, som avslutades med en match i Anaheim i lördags.

– Nej, det vore fel att ta fram en sådan ursäkt. Man får inte ge ett lag som Nashville så många chanser för då straffar det sig. De är ett väldigt bra lag, sa Mika i en tv-intervju med MSG Network i omklädningsrummet efteråt.

Henrik Lundqvist vilade efter att ha spelat i lördags.

