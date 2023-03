Succédebuten i natt: ”Tyckte jag var kass”

LOS ANGELES. Rasmus Sandin, 22, fick sitt amerikanska arbetstillstånd klart i fredags.

I natt, svensk tid, gjorde han sin första match i Washington Capitals sedan trejden från Toronto Maple Leafs tidigare i veckan.

Och det blev en kanondebut för Sandin.

Han levererade tre assist när man bortabesegrade San Jose Sharks med 8-3.

– Tyckte jag var kass under den första perioden, men kom in i det under matchen. Kul att få chansen att spela mycket och det kändes jättekul. Såklart roligt när vi vann också, säger Rasmus till Expressen.