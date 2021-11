Succédebuten - höll nollan direkt

– Det här är ett av de bästa ögonblicken hittills under min hockeykarriär, säger Zach Fucale, som trots allt inte ville ta åt sig hela äran.

– Alla spelade ett otroligt bra försvarsspel i dag, fortsätter han.

Senast en NHL-målvakt höll nollan i sin första match var 2015, då Garret Sparks höll tätt i Torontoburen mot Edmonton. Men aldrig tidigare har en Washingtonmålvakt lyckats med konststycket.

Washingtons två mål kom med bara tio sekunders mellanrum i första perioden och gjordes av Dmitrij Orlov och Lars Eller. Storstjärnan Alexander Ovetjkin får därmed fortsatt vänta med att klättra förbi Brett Hull i NHL:s målstatistik. Ovetjkin och Hull delar nu på fjärdeplatsen i listan över flest gjorda NHL-mål.

Flera nollor i natt

Washingtonmålvakten var inte den enda att hålla nollan under NHL-natten.

Los Angeles vann med 2–0 över Ottawa på bortaplan och utökade sin segersvit till sju matcher. Ottawa, som saknade nio spelare på grund av covidbestämmelser, har å sin sida förlorat sex matcher i rad.

Inte heller New Jerseys Mackenzie Blackwood släppte in några mål när New York Islanders besegrades med 4–0.

Något sämre gick det däremot för flera svenska målvakter under nattens matcher.

Ottawas Filip Gustavsson räddade visserligen lika många puckar som motståndaren Quick, men förlorade ändå matchen. Linus Ullmark i Bostonmålet släppte in fem mål mot Edmonton medan kollegorna bara fick in tre puckar.

Calgarys Jacob Markström släppte in fyra puckar när laget besökte Montreal och förlorade med 4–2. Lagkamraten Mikael Backlund gjorde ett mål.