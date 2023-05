Succé för Hedmans klubb: ”Fantastiskt”

Han köpte in sig i den engelska fotbollsklubben i höstas efter en förfrågan från förre lagkamraten Ondrej Palat, som numera spelar i New Jersey Devils.

Plymouth Argyle FC vann med 1-0 hemma på Home Park över Burton Albions och säkrade därmed en uppflyttning till nästa säsong från League One till The Championship, som är serien under Premier League.

Plymouth Argyle har en match kvar i serien, men biljetten till The Championship är redan klar.

– Plymouth spelade oerhört bra och kunde ha vunnit med större siffror i lördags. Och publiken fick glädjefnatt och rusade in på planen, det var en stor dag för hela klubben. Jag fick sedan video från firandet från mina affärspartners, så det har varit mycket att titta på, berättar Victor.

Victor Hedman: ”Det ska bli speciellt”

Han har ännu inte varit på plats i sydvästra England och sett ”sitt lag” spela.

– Den sista omgången spelas den 7 maj, men jag hinner inte åka över och se den matchen. Så jag hoppas kunna göra en resa till England i augusti när laget kör i gång nästa säsong i Championship. Det ska bli speciellt.

Hedman fick uppleva dubbla uppflyttningar i helgen, då hans Modo Hockey tog steget upp till SHL efter 4-0-segern över Djurgården i den sjunde och avgörande matchen i Hockeyallsvenskans finalserie.

– Jag har knappt hunnit ta in det. Pratade med min bror Oscar i dag, som hade varit på plats på torget i Örnsköldsvik när 10 000 fans kom för att hylla Modospelarna på måndagskvällen. Vilket glädjedygn det har varit för alla där hemma, säger Victor Hedman.