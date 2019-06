Redan för en dryg månad sedan började Phil Kessel omgärdas av trejdrykten.

Då snackades det om en jätteaffär med Minnesota Wild som bland annat skulle skicka Jason Zucker och svenske Victor Rask åt andra hållet.

Men Phil Kessel kommer i stället fortsätta sin karriär i Arizona Coyotes - som inte nått slutspel sedan 2012.

Klubben, där Oliver Ekman Larsson är lagkapten, knöt till sig Carl Söderberg från Colorado Avalanche tidigare i veckan. Nu laddar de på med ännu mer offensiv kraft.

– Vi får inte bara in en Stanley Cup-vinnare utan även en målskytt i toppklass. Han borde passa in utmärkt hos oss och kommer in med stor motivation, säger Arizonas general manager John Chayka.

– Vi kände att vi behövde få in en ledare i offensiven. En kille som producerat under en lång tid. Vi sökte en erfaren spelare med det på meritlistan. För vi har en massa spelare med stor potential men vi behövde en spelare som kan göra minst 20 mål, förhoppningsvis minst 30. Han har varit en av de bäst producerande spelarna i ligan under ett bra tag nu.

Phil Kessel lämnar Pittsburgh för Arizona

Ja, Phil Kessel har på sina 996 NHL-matcher i Boston Bruins, Toronto Maple Leafs och Pittsburgh Penguins gjort hela 823 poäng.

Under de fyra säsongerna i Pittsburgh blev det totalt 303 poäng - vilket till och med var fler än lagkamraten Jevgenij Malkin.

Det hjälpte Penguins till Stanley Cup-titeln både 2016 och 2017.

– Jag har många fina minnen. Två titlar, fansen har varit grymma precis som staden. Jag kommer för alltid komma ihåg dessa år. Men nu är det dags att flytta vidare, säger 31-årige Kessel som har tre år kvar på sitt kontrakt som ger honom 74 miljoner kronor om året.

Alex Galchenyuk går till Pittsburgh

I Arizona Coyotes får han Rick Tocchet som tränare. Tocchet som var assisterande i just Pittsburgh tidigare.

Och det var det som lockade Phil Kessel att flytta västerut.

– Jag kände att det var dags för en förändring, säger Pittsburghs general manager Jim Rutherford.

– Det var därför jag tog det här beslutet. Jag har pratat med Phil om framtiden flera gånger. Jag visste att Arizona med ”Tocc” var ett ställe där han skulle trivas.

Alex Galchenyuk går åt motsatt håll och spelar därmed i Pittsburgh Penguins framöver. 25-åringen har gjort mellan 41 och 56 poäng de fem senaste säsongerna i ligan.

Även unge P.O. Joseph lämnar Arizona för Pittsburgh, som också släpper ifrån sig Dane Birks och ett draftval i fjärderundan 2021.

