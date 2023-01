– Ullmark räddade Bruins under den första perioden när man var satta under hård press och var också spektakulär under slutet av matchen, kommenterade förre NHL-stjärnan och hockeyinsidern Eddie Olczyk i tv-sändningen av matchen hos NHL Network i USA.

Också Wayne Gretzky, som var på plats för tv-kanalen TNT, hyllade Ullmark.

– Det här har varit en väldigt bra hockeymatch och Ullmark har bjudit på några spektakulära räddningar i dag, sa ”The Great One”.

Det kom 39 243 åskådare till utomhusmatchen på Fenway Park, en av USA:s mest anrika basebollstadium.

Vädergudarna bjöd på uppehåll och bra hockeytemperatur.

Efter en mållös första period tog Penguins ledningen knappt nio minuter in i mittenperioden genom Kasperi Kapanen.

Det dröjde fram till 7.46 minuter av den tredje perioden innan Boston kunde utjämna.

Jake DeBrusk klev fram för Boston

Det var Jake DeBrusk som stod för 1-1-målet och samme man ordnade segermålet på en retur när bara två minuter återstod.

DeBrusk utnämndes till banans bäste spelare före Linus Ullmark. Målvakten räddade 26 skott, varav 14 under den första perioden.

Pittsburgh tvingades spela utan stjärnbacken Kris Letang, som lämnade laget sedan hans pappa gått bort efter det att laget kom till Boston för Winter Classic.

Letang dras också med en skada på underkroppen och reste hem till familjen i Montreal under söndagen.

Under utomhusmatchen drabbades Penguins av ett annat bakslag när målvakten Tristan Jarry tvingades avbryta matchen med drygt fyra minuter kvar av den första perioden.

In kom reserven Casey deSmith.

* * *

NHL meddelade under måndagen att nästa års Winter Classic kommer att spelas i Seattle den 1 januari 2024 mellan hemmalaget Kraken och Vegas Golden Knights.

Det blir alltså de två senaste tillskotten till ligan, som får göra upp i nästa utomhusmatch.

Den kommer att spelas på T-Mobile Park, som är basebollaget Seattle Mariners hemmastadion.

