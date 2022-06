Han håller på och packar ihop i New York för att åka hem till Sverige senare i veckan.

Spelarna i Rangers har haft sina avslutande möten med tränarstaben och klubbledningen.

Många av dem hade svårt att hålla tårarna borta under sina presskonferenser i måndags.

Zibanejads kedjekamrat Chris Kreider var tårögd när han pratade om sin svenske radarkompis.

– Jag stod i rummet några meter bort och hörde allt. Vi brukar göra presskonferenserna tillsammans och han ville att jag skulle sitta med honom, men jag hade just svarat på frågorna från media. Klart att förlusten tog hårt på honom också, det var tufft att se. Det kommer att ta ett tag för oss alla att få perspektiv på vad som hände. Det är mycket känslor just nu, säger Mika.

Zibanejad gjorde totalt 105 poäng

Han var Rangers poängkung under slutspelet med 24 poäng, 10 mål och 14 assist, på 20 matcher.

Hela säsongen har varit en lång succé för Mika Zibanejad, som satte personliga rekord för assist och poäng under grundserien med sina 81 poäng, 29 mål och 52 assist, på 81 matcher.

Rangers slog ut Pittsburgh Penguins med 4-3 i matcher i åttondelsfinalen och vann sedan en sju matcher lång kvartsfinalserie över Carolina Hurricanes innan man stötte på Tampa Bay i semifinalen och föll med 2-4 i matcher.

Coachen Gerard Gallant och experterna i media liksom dina lagkamrater har kallat din insats under säsongen för ”outstanding”. Det tar du väl med dig ändå?

– Vi var alla stolta över vår säsong och jag har fått massor av sms från vänner och familj, men det är så svårt att tänka i de banorna just nu. Allt är fortfarande så färskt.

Hur gick tankarna när slutsignalen kom i lördags?

– Det var svårt att ta in allt. Jag var så trött efter att ha spelat tre av de sista fem minuterna. Att se Tampaspelarna hoppa in från båset och fira samtidigt som man själv inser att vi just förlorat, det var tufft.

Ni vann de första två hemmamatcherna, men sedan vände Lightning matchserien med fyra raka vinster. Vad hände?

–De ändrade taktik lite grann och låste vårt spel i mittzonen. Vi tvingades spela annorlunda och det blev också tröttsamt mentalt. Vi spelade tjugo matcher på fyrtio dagar och det kostar på när det handlar om slutspelshockey. Kroppen blir rätt mör till slut.

Ni har ett ungt lag, vad tar ni med er från det här slutspelet inför nästa säsong.

– Jag har inte varit med och gått så här långt i Stanley Cup tidigare och samma sak med många andra i vårt lag, så det här var väl en läxa. Nu förstår vi vad det innebär att gå långt i slutspelet. Och vad som krävs för att nå finalen.

Hur tror du finalen mellan Tampa Bay och Colorado Avalanche slutar?

–Oj, jag vet inte. Tampa Bay har varit där förut, man har vunnit elva raka slutspelsserier de senaste tre åren och nu ser det ut som man får tillbaka Brayden Point också. Samtidigt har Colorado något stort på gång och har nu kommit förbi andra omgången i slutspelet, som varit ett spöke för dem i flera år. Det kan mycket väl gå till sju matcher och då spelar det ingen roll vad som hänt under de första sex matcherna.

– Men måsta jag tippa, så tror jag att målvakterna avgör och där har Tampa ett övertag med (Andrej) Vasilevskij i kassen. Så jag säger 4-2 i matcher till Tampa Bay.